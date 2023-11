"Typ Turm in der Schlacht": VfB-Talent Herwerth auf dem Sprung

Wenn die deutsche U 17 am Sonntag in die WM startet, geht für Max Herwerth ein erster kleiner Traum in Erfüllung. Der 17-jährige Innenverteidiger vom VfB Stuttgart wurde von Nationaltrainer Christian Wück ins Aufgebot für das Turnier in Indonesien berufen. Und das - wie noch zwei andere - ganz ohne Länderspieleinsatz.

Dass es überhaupt so weit gekommen ist, ist für Nico Willig, seinen U-19-Trainer beim VfB, ein Spiegelbild seiner "täglichen Arbeit der letzten anderthalb Jahre. Max ist ein total demütiger Typ, der jeden Hinweis wie ein Schwamm aufsaugt, ist total dankbar und überhaupt nicht beleidigt, wenn auch mal Kritik geäußert wird."

Wie es wohl gelaufen wäre, wenn Max Herwerth in der U 13 des MTV Stuttgart nicht vom offensiven in den defensiven Bereich versetzt worden wäre? Schwer zu sagen. Aber schon damals hat sich gezeigt, dass er, obwohl sehr dynamisch, kräftig, schnell und torgefährlich, dem Erfolg der Mannschaft alles unterstellt. Als sein Trainer Mitch Komninos ihm von seinem Plan erzählte, ihn nach der Hinrunde in die Innenverteidigung stellen zu wollen, war bei Herwerth keinerlei Enttäuschung zu spüren. Im Gegenteil.

"Coach, ich will gewinnen", waren die Worte, die sein Jugendtrainer auch Jahre später nicht vergessen hat. Und Komninos sollte mit seiner Idee richtig liegen. "Wir haben ab diesem Zeitpunkt keine Gegentore mehr bekommen, die Spiele gewonnen und Max hat uns sozusagen die Saison gerettet. Er hat seine Offensivmöglichkeiten komplett zurückgestellt, weil ihm die Mannschaft wichtig war."

Egal bei welchem Verein, für den gebürtigen Stuttgarter stand der Erfolg des Teams immer über dem eigenen. Nur eine von vielen weiteren positiven Eigenschaften, die Komninos als sein Trainer wahrgenommen hat. "Max war schon damals ein sehr bescheidener, bodenständiger und sympathischer Junge. Er war immer froh, wenn er sich in den Dienst der Mannschaft stellen und seine Fähigkeiten gewinnbringend einsetzen konnte." Diese Eigenschaften machten ihn schnell auch für andere Vereine interessant, nur ein Jahr später wechselte Herwerth zur U 14 der Stuttgarter Kickers.

Und auch dort sollte er bleibenden Eindruck hinterlassen, denn als jüngerer Jahrgang spielte er bereits U-17-Bundesliga, was den VfB Stuttgart auf den Plan rief. Herwerth also zog es von Degerloch runter an den Neckar nach Bad Cannstatt, gleichzeitig auch die Schule, und spielt seitdem im Trikot mit dem roten Brustring.

Willig bricht eine wichtige Stütze weg

Seit dieser Saison ist er Teil der Stuttgarter U 19 und zeigt auch dort Woche für Woche, was für ein talentierter Linksfuß er ist. "Max ist der Typ Turm in der Schlacht, hat eine gute spielerische Komponente und eine richtig gute Mentalität, die einem Defensivspieler natürlich enorm hilft", beschreibt Willig seinen Abwehrchef.

Dass dieser ihm jetzt erstmal nicht zur Verfügung steht, "macht es für uns nicht einfacher, ist aber die Belohnung für das, was er tagtäglich auf den Platz bringt". Bisher hat Herwerth keine einzige Spielminute der U-19-Bundesliga verpasst und sich, trotz seiner erst 17 Jahre, direkt im Team festgespielt. Als jüngerer Jahrgang wurde er zudem in den Mannschaftsrat gewählt. Diese Rolle nimmt Herwerth an - ein Zeichen, dass er vorangehen möchte und Spaß an seinem "Privileg als U-19-Spieler des VfB" hat, so Willig.

Überhaupt ist dem 1,91 Meter großen Innenverteidiger der Spaß am und im Spiel wichtig. Ein Weg, der von der Offensive über die Defensive zur U-17-WM nach Indonesien geführt hat. Und der zeigt, dass mit der richtigen Einstellung und Mentalität auch erste kleine Träume wahr werden können. Für den 17-jährigen Herwerth ist die Weltmeisterschaft ganz sicher so einer.