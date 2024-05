TVK-Trainer Dirk Wolf verabschiedet sich nach Drittliga-Aufstieg

Das letzte Training ist absolviert, die Spieler und auch Coach Dirk Wolf befinden sich im Urlaub. Während der TV Korschenbroich im Sommer unter Frank Berblinger in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit startet, hat Dirk Wolf die Schuhe an den Nagel gehängt. Der Trainer blickt auf den Aufstieg und seine Zeit beim TVK zurück.

Seit zwei Wochen steht fest: der TV Korschenbroich kehrt zurück in die dritte Liga. Einen entscheidenden Anteil daran hatte auch Cheftrainer Dirk Wolf, der sich nach dieser Saison in den Ruhestand verabschiedet. "Es fühlt sich sehr gut an und ich bin sehr stolz auf die Jungs, wie sie es gemeistert haben", fasst Wolf den Aufstiegserfolg seiner Mannschaft zusammen.

Dirk Wolf war Anfang der Saison an die Seitenlinie des TVK zurückkehrt, doch sein Team kam in den ersten Wochen nur schwer in Tritt. "Die Jungs waren in keinem guten Fitnesszustand und die Deckung war desolat. Hinzu kam, dass die Mannschaft nicht wirklich an das gesteckte Ziel geglaubt hat", blickt Wolf zurück.

Trotz dem Holperstart erarbeitete sich der TVK eine gute Ausgangslage im Kampf um den Aufstieg. Für Trainer Wolf, der bereits 2018 schon an der Seitenlinie des Vereins gestanden hatte, war die Konstanz seiner Mannschaft am Ende der Schlüssel zum Erfolg und dem damit verbundenen Aufstieg in die dritte Liga.

"Beruf und Sport unter einen Hut zu bekommen immer schwieriger"

Doch die nächste Saison wird Korschenbroich ohne seinen Aufstiegstrainer bestreiten müssen. "Beruf und Sport unter einen Hut zu bekommen wird im Alter immer schwieriger und da ich diese Doppelbelastung nun so viele Jahre mache, möchte ich gerne ab jetzt über meine Freizeit frei verfügen", erklärt Wolf die Gründe für seine Entscheidung erneut das Traineramt abzugeben.

"Es wird ein hartes Stück Arbeit, die 3. Liga in der nächsten Saison zu halten", lässt es sich der TVK-Trainer dennoch nicht nehmen auf die neue Saison zu blicken. Doch Wolf ist zuversichtlich. "Ich glaube, dass Frank und die Jungs das hinbekommen", so der Trainer, der sich mit den Worten: "Ich bedanke mich auch herzlich für die tolle Zeit in einem großartigen Verein mit viel Handball-Herz" von seinem Verein evrabschiedet.