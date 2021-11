TVD Velbert entlässt Trainer Marc Bach

Der TVD Velbert reagiert auf die sportliche Misere und trennt sich von Trainer Marc Bach und seinem Assistenten Marco Wiemann.

Vier Punkte aus sieben Spielen, so lautete zuletzt die sportliche Bilanz des TVD Velbert in der Oberliga Niederrhein. Der Vorstand und die sportliche Leitung reagierten nun auf die Talfahrt und trennten sich von Trainer Marc Bach und seinem Assistenten Marco Wiemann.

"Training, Spielvorbereitung und Einsatz waren wirklich immer hervorzuheben, aber leider ist in den letzten Wochen auch ein klarer Abwärtstrend erkennbar", äußert sich Michael Kirschner in einer Meldung des Vereins über die Bewegründe der Trennung. "Wir haben das Gefühl und die Erkenntnis gezogen, dass das Trainerteam die Mannschaft leider nicht mehr richtig erreicht hat", so der sportliche Leiter weiter. Zuletzt unterlag Velbert der DJK Teutonia St. Tönis und kam so den Plätzen zur Abstiegsrunde sehr nah. Bach war seit Saisonbeginn 2020 Coach beim TVD. Zuvor trainierte er unter anderem den VfB Hilden.

Einen Nachfolger präsentierte der Verein noch nicht.