TVB verlängert mit Trio um Häfner

Kurz vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison hat der TVB Stuttgart die Verträge von drei Spielern verlängert.

Die Kontrakte von Max Häfner, Sascha Pfattheicher und Jerome Müller laufen jetzt bis 30. Juni 2024, wie der Club am Dienstag mitteilte. "Alle drei sind trotz ihrer immer noch jungen Jahre bundesligaerfahren und spielen eine wichtige Rolle in unserem Team", sagte der Geschäftsführer der Schwaben, Jürgen Schweikardt. "Auch wenn Max uns noch einige Zeit fehlen wird, sehen wir in ihm einen unglaublich talentierten Mittelmann, der ein zentraler Teil in unserem Spiel ist."

Häfner fällt wegen einer Bandscheiben-Operation mehrere Monate aus. Der TVB startet mit dem Auswärtsspiel beim SC Magdeburg am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) in die neue Runde, in der laut Schweikardt ein "komfortabler Klassenerhalt" das Ziel ist.



