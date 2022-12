TVB verlängert mit Röthlisberger bis 2025

Bundesligist TVB Stuttgart plant weiter mit dem Schweizer Nationalspieler Samuel Röthlisberger.

Am Kreis für den TVB: Samuel Röthlisberger. IMAGO/Pressefoto Baumann

Der zum Saisonende auslaufende Vertrag mit dem 1,98 Meter großen Kreisläufer sei bis Sommer 2025 verlängert worden, teilte der Tabellen-15. am Donnerstag mit.

Der 26-jährige Röthlisberger kam 2017 nach Stuttgart und ist dort mittlerweile der dienstälteste Spieler im Kader von Trainer Michael Schweikardt. "Wir sind sehr froh, ihn zwei weitere Jahre an uns binden zu können, da er sowohl auf als auch neben dem Feld ein sehr wichtiger Spieler und Mensch für uns ist", sagte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt über den Eidgenossen, der in der laufenden Saison in 17 Einsätzen acht Treffer markierte.

Sechs Punkte Vorsprung

Der TVB Stuttgart rangiert in der HBL nach 17 absolvierten Spieltagen sechs Punkte vor der Abstiegszone auf dem viertletzten Platz. Nach Weihnachten geht es für die Schwaben mit einem Auswärtsspiel in Nürnberg beim HC Erlangen weiter (27.12., 19.05 Uhr).