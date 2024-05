TVB Stuttgart vermeldet personelle Veränderungen auf der Spielmacherposition

Der TVB Stuttgart nimmt zur nächsten Saison eine Veränderung auf der Spielmacherposition vor. Für Egon Hanusz konnte der Bundesligist einen Spanier von Fraikin BM Granollers verpflichten.

Bruno Reguart Massana wechselt von Granollers nach Stuttgart und wird ab der nächsten Saison für den TVB auflaufen. Das gab der Bundesligist heute (21. Mai) in einer offiziellen Meldung bekannt. Im Gegenzug wird Egon Hanusz die Stuttgarter im Sommer in Richtung Benfica Lissabon verlassen.

Der 20-jährige Massana ist vom FC Barcelona an Fraikin BM Granollers, mit denen er im April 2023 die SG Flensburg-Handewitt im Viertelfinale aus der European League warf, ausgeliehen. Die gesamte Ausbildung durchlief der Rechtshänder beim FC Barcelona.

Ein "zukunftsweisenden Transfer"

"Ich freue mich riesig über die Chance, für den TVB Stuttgart in der stärksten Liga der Welt spielen und mich hier weiterentwickeln zu dürfen. Von Daniel Fernández und Jorge Serrano habe ich nur Positives über den Verein gehört. Ich bin gespannt, den Club und das gesamte Umfeld kennenzulernen", so Reguart Massana über den Wechsel zum TVB.

Michael Schweikardt erklärte zu dem Wechsel: "Wir freuen uns sehr, dass wir Bruno langfristig an den TVB binden konnten und so einen weiteren zukunftsweisenden Transfer realisiert haben. Er ist technisch stark, hat ein gutes Auge für seine Mitspieler und strahlt selbst Torgefahr aus. Dadurch wird er sich schnell in unser System einfinden und kann ein wichtiger Bestandteil unseres Teams werden."