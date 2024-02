TVB Stuttgart: Sponsor schraubt Engagement zurück

Ein Sponsor des Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart schraubt zumindest vorübergehend sein Engagement bei den "Wild Boys" zurück. Unterdessen stellt der Verein ein Sondertrikot vor.

"In Anbetracht der angespannten wirtschaftlichen Lage in der Immobilienbranche, haben der TVB Stuttgart und wohninvest eine Vereinbarung getroffen, die beinhaltet, dass die Trikotfläche des Co-Sponsors vorübergehend freigegeben wird", heißt es in einer Vereinsmitteilung.

Die übrigen Vertragsinhalte des Sponsorenvertrags bleiben laut dem TVB unverändert. Die Stuttgarter wollen die freigewordene Werbefläche pro Spiel an unterschiedliche Partner vermarkten, "um so auch weiterhin den wirtschaftlichen Herausforderungen der Handball-Bundesliga nachkommen zu können".

Der angepasste Sponsoringvertrag zwischen wohninvest und dem TVB gelte für die zweite Hälfte der laufenden Saison. "Ab der Saison 2024/2025 läuft dann wieder die ursprüngliche Vereinbarung", so der Verein.

Sondertrikot zu Fasching

Für das erste Heimspiel im Jahr 2024, dem Faschingsspieltag, am 11. Februar (18 Uhr), gegen die HSG Wetzlar hat sich die Firma Bempflinger Lebensmittel GmbH die Logofläche gesichert und wird somit als Co-Sponsor der Partie gegen Wetzlar auftreten.

Gegen die Mittelhessen laufen die Stuttgarter mit einem Faschingstrikot auf: Ein weißes Trikot mit goldenen Ornamenten und schwarzen Details. Zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte läuft der TVB in Zusammenarbeit mit dem Stuttgarter Faschingsverein in einem solchen Sondertrikot auf.