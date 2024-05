TVB Stuttgart schaut nach Klassenerhalt nun "nach oben"

Nach dem Schwabenderby haben beide Mannschaften Planungssicherheit, der TVB Stuttgart jubelt nach dem 30:27-Heimsieg über den endgültig gesicherten Klassenerhalt und auch beim HBW Balingen-Weilstetten steht nun der Abstieg praktisch fest.

Es müsste bei den Galliern noch ein sportliches Wunder passieren. Drei Siege aus den Spielen in Magdeburg und Lemgo sowie gegen Hamburg sind die Grundbedingung. Auch der Bergische HC darf in seinen Partien gegen Lemgo, in Berlin und gegen Flensburg nicht mehr punkten und muss dabei noch eine um 38 Treffer bessere Tordifferenz aus der Hand geben.

"Wir sind glücklich, dass wir jetzt auch rechnerisch nach unten abgesichert sind. Wir möchten jetzt nach oben gucken und schauen, ob wir die eine oder andere Mannschaft noch einholen", erklärte Stuttgart-Coach Michael Schweikardt nach der Partie. Die Rhein-Neckar Löwen, der TBV Lemgo Lippe und die HSG Wetzlar sind noch in Reichweite.

"Es war ein verdienter Sieg. Dafür war das Spiel recht früh in ihrer Hand und das haben sie dann auch nicht mehr aus der Hand gegeben", befand Gallier-Coach Tobias Hotz, auch wenn TVB-Coach Schweikardt herausstellte: "Es gibt keine Selbstläufer in der 1. Liga. Man hat über die ersten 30 Minuten gesehen, dass es fast ebenbürtig war."

Die Gallier hatten beim 2:4 die erste Zwei-Tore-Führung. Die hielt allerdings nicht lange. Während einer Zeitstrafe gegen Balingens Filip Vistorop kamen auch die Hausherren besser ins Spiel und führten ab dem 6:5. Im Vergleich zu den zurückliegenden Spielen verloren die Gallier allerdings nicht ihre Linie, sondern boten dem TVB weiterhin die Stirn. Die Zwei-Tore-Halbzeitführung zum 14:12 gelang den Hausherren erst in Überzahl.

"Sie haben das Kreisanspiel auf Maric in den ersten 30 Minuten richtig gut verteidigt, das war in den letzten Wochen das Hauptangriffsmittel bei uns. Wir mussten dann andere Wege finden und Egon hatte dann mehr Räume und hat das gut ausgenutzt", so Michael Schweikardt.

Auch Tobias Hotz sah im Ungarn Egon Hanusz einen Unterschiedspieler im Schwaben. "Wir haben es in Halbzeit zwei nicht geschafft Egon Hanusz unter Kontrolle zu bekommen. Um gegen Marino Maric zu verteidigen mussten wir kompakter stehen, aber dann kommt Egon mit seiner herausragenden 1:1-Qualität. Dadurch entstehen trotz einer guten Torhüterleistung bei uns dann in der entscheidenden Phase auch Zeitstrafen und Siebenmeter."

TVB Stuttgart gibt Ton an

Zu Beginn der zweiten Hälfte war der TVB Stuttgart allerdings deutlich präsenter auf der Platte. Während sich im Spiel der Balinger immer mehr technische Fehler einschlichen, nutzte Stuttgart seine Möglichkeiten konsequent und setzte sich Tor um Tor ab. Beim Stande von 24:18, Mitte der zweiten Hälfte schien das Derby bereits entschieden zu sein.

HBW-Trainer Tobias Hotz nahm seine zweite Auszeit und zum Ende dieser ergriff Torhüter Mario Ruminsky das Wort. Er fordert seine Mannschaftskollegen emotional zu mehr Körpersprache auf und an sich selbst zu glauben. Die Ansprache hatte nachhaltig gefruchtet. Mit einem 4:0-Lauf verkürzten die Gallier auf 24:22 und waren in der 52. Minute plötzlich auch durch die Paraden von Mohamed El-Tayar wieder im Geschäft.

Nach einem Kempa-Treffer und einem Tempogegenstoß, beide erfolgreich abgeschlossen von Linksaußen Patrick Volz, hatten die Gallier in der 57. Minute den Anschluss zum 27:26 geschafft. Nach einer weiteren Parade v on El-Tayar gegen Häfner hatte Tim Hildenbrand den Ausgleich auf der Hand, scheiterte dann aber an Miljan Vujovic. Stuttgart erhöhte im Gegenzug und nach einer Roten Karte für Felix Danner nach Foul am durchbrechenden Hanusz verwandelte dann Patrick Zieker den Siebenmeter zum 29:27 in der Schlussminute.

"Patrick Zieker hat eine Top-Leistung gezeigt und alle Eigengeschaften eines Kapitäns abrufen können. Er ist vorangegangen und nimmt sich den letzten Siebenmeter, um das Spiel zu finalisieren", bekam der Linksaußen ein Sonderlob von Michael Schweikardt.

"Ich bin stolz auf meine Mannschaft, wie wir das Spiel nach dem Sechs-Tore-Rückstand nach dem 18:24 doch noch abgeschüttelt haben. Da haben wir in den vergangenen Spielen immer den Mut verloren und heute haben wir den Turnaround geschafft. Das nehme ich als Positives mit, weil es uns für die nächsten Spiele helfen wird. In der Schlussphase kann alles passieren, aber wir sind dann mit drei freien Würfen an Vujovic gescheitert", so Hotz abschließend.