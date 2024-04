TVB Stuttgart: Rechtsaußen-Duo für kommende Saison steht

Der TVB Stuttgart stellt die Weichen für die Saison 2024/2025. Das Rechtsaußen-Duo des schwäbischen Handball-Bundesligisten steht nun.

Der TVB Stuttgart verlängert den Vertrag mit Jorge Serrano. Darüber hinaus statten die "Wild Boys" Eigengewächs Nico Bacani mit einem Profivertrag aus. Der 20-Jährige war bisher für die zweite Mannschaft aktiv und erhält einen Einjahresvertrag. Rechtsaußen Sascha Pfattheicher wird den TVB am Ende der laufenden Saison verlassen und sich dem HBW Balingen-Weilstetten anschließen (mehr dazu).

Der Spanier Serrano verlängert seinen Vertrag bei den Stuttgartern um ein weiteres Jahr. Er wechselte zur Saison 2022/2023 nach Stuttgart und absolvierte bis dato 58 Spiele (82 Tore) für die Schwaben. "Ich bin froh, dass ich meinen Vertrag um ein weiteres Jahr in Stuttgart verlängern konnte. Ich fühle mich hier sehr wohl und deshalb war diese Entscheidung für mich nur logisch. Wir haben ambitionierte Ziele als Mannschaft und ich bin überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um den nächsten Schritt zu machen", sagt der 26-Jährige.

Bacani wechselte 2021 zur U19 des TV Bittenfeld und erreichte mit dieser 2022 das Viertelfinale der A-Jugend-Meisterschaft und feierte in diesem Jahr auch sein Bundesliga-Debüt. Der Linkshänder kommt in der Saison 2023/24 auf sechs Einsätze in der Handball-Bundesliga. „Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir der Verein entgegenbringt. Ich freue mich unfassbar auf die neue Saison und werde alles geben, um meine Chance zu nutzen. Es ist mein persönliches Ziel, mich so gut wie möglich weiterzuentwickeln”, so Bacani.

Michael Schweikardt: "Schönes Zeichen für unsere Jugendabteilung"

„Jorge Serrano hat in dieser Saison eine super Entwicklung genommen. Durch aggressive Abwehrarbeit hat er sich ins Team gespielt und ist zudem mit einer Wurfquote von 80 Prozent einer der sichersten Abschlussspieler im Team. Ich bin sehr glücklich, dass er mindestens ein weiteres Jahr bei uns bleibt. Nico hat sich super entwickelt und es absolut verdient, diese Chance zu bekommen. Es ist für mich auch ein schönes Zeichen für unsere Jugendabteilung, dass einer aus den eigenen Reihen in der Bundesligamannschaft ankommt”, sagt TVB-Trainer Michael Schweikardt.