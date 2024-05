TVB Stuttgart mit Personalwechseln am Kreis

Wechsel am Kreis beim TVB Stuttgart. Die Wild Boys besetzen den Kaderplatz neben Lukas Laube und Samuel Röthlisberger neu und holen einen Neuzugang mit internationaler Erfahrung.

Gianfranco Pribetic heuert in Stuttgart an. Foto/TVB Stuttgart

Ab der Saison 2024/25 wird Gianfranco Pribetic für den TVB Stuttgart auflaufen. Der Kreisläufer kommt vom kroatischen Erstligisten RK Nexe Nasice. Bei den Schwaben erhält der Kroate einen Vertrag bis Sommer 2026. Sein Landsmann Marino Maric wird den Bundesligisten nach knapp anderthalb Jahren zum Saisonende verlassen. Zudem wird der Vertrag mit Martin Slaninka über den Sommer hinaus nicht verlängert.

"Gianfranco ist ein athletischer Kreisläufer, der sowohl in der Offensive als auch in der Defensive eingesetzt werden kann. Für sein junges Alter hat er bereits reichlich internationale Erfahrung vorzuweisen. Er wird uns direkt weiterhelfen können", ist TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt überzeugt.

Pribetic kam zur Saison 2019/20 von RK Porec zu RK Nexe, war damals schon bei der U18-EM als bester Abwehrspieler im All-Star-Team. Mit 21 Jahren gab der 195 cm große und 96 kg schwere Kreisläufer sein Debüt in der EHF European League. An dieser nahm er mit RK Nexe regelmäßig teil und hat in diesem Wettbewerb saisonübergreifend 112 Tore erzielt.

Auch bei der Handball-EM 2024 in Deutschland stand er schon im erweiterten Aufgebot von Kroatien, Marin Sipic, Veron Nacinovic und Tomislav Kusan bekamen aber damals das Vertrauen. Pribetic bleibt bei zwei A-Länderspielen und einem Tor und musste wie auch Nikola Grahovac vom HBW Balingen-Weilstetten das Turnier aus der Ferne beobachten.

Maric brachte Wild Boyz "Stabilität im Offensivspiel"

Marino Maric wird die Stuttgarter hingegen zum Saisonende verlassen. Im Februar 2023 wechselte der Kroate vom SC DHfK Leipzig an den Neckar. Der erfahrene Kreisläufer bestritt bislang 48 seiner 299 Bundesligaspiele im Dress des TVB Stuttgart.

"Marino war in seiner Zeit bei uns ein zuverlässiger, positiver und beliebter Mitspieler und Mensch. Er hat mit seiner Routine und Cleverness einen wichtigen Teil zu unserer erreichten Stabilität im Offensivspiel beigetragen", so Stuttgarts Trainer Michael Schweikardt über Maric.

Martin Slaninka wird den Verein nach einem halben Jahr wieder verlassen. Er wurde nach der Verletzung von Lukas Laube verpflichtet und bildete jüngst gemeinsam mit Maric und Röthlisberger das Kreisläufertrio. Lukas Laube wird den Stuttgartern erst im September oder Oktober zur Verfügung stehen.