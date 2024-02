TVB Stuttgart holt sofortige Verstärkung aus der Schweiz

Mit sofortiger Wirkung hat sich der TVB Stuttgart am Kreis verstärkt. Vom HSC Suhr Aarau kommt ein früherer Spieler der Eulen Ludwigshafen.

Der HSC Suhr Aarau muss einen kurzfristigen Abgang hinnehmen: Kreisläufer Martin Slaninka erhält die Chance, in Deutschland Bundesliga zu spielen. Weil sich beim TVB Stuttgart Lukas Laube eine schwere Knieverletzung zugezogen hat, sah sich der Verein zum Handeln gezwungen. In Person des 34-jährigen Martin Slaninka ist er auf der Suche nach dem passenden Laube-Ersatz fündig geworden.

Martin Slaninka, dessen Vertrag bei Suhr Aarau zum Ende dieser Saison ausgelaufen wäre, wechselt deshalb per sofort nach Deutschland zum TVB Stuttgart. Weil der Spieler einen noch laufenden Vertrag hat, bezahlt sein neuer Verein für den Transfer eine Ablöse. HSC-Sportchef Mike Conde sagt: "Für uns ist der Abgang von Martin Slaninka in der jetzigen Phase der Saison ein herber Verlust. Aber wenn ein Spieler in die Bundesliga wechseln kann, legen wir ihm sicher keine Steine in den Weg." Den Vertrag hatte der HSC aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten nicht verlängert.

Für den HSC Suhr Aarau ist der Wechsel von Martin Slaninka nicht nur ein Verlust, sondern auch ein großer Erfolg. In den vergangenen beiden Jahren haben sich mehrere Spieler so gut entwickelt, dass sie mittlerweile in Deutschland eine neue handballerische Heimat gefunden haben. Dazu gehören der genannte Lukas Laube, Manuel Zehnder und Timothy Reichmuth, die gerade zusammen mit dem ThSV Eisenach die Liga aufmischen, aber auch Leonard Grazioli und jetzt eben Martin Slaninka.