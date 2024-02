TVB Stuttgart holt sich sofortige Verstärkung für den Rückraum

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat den Rückraumspieler Ante Ivankovic mit sofortiger Wirkung verpflichtet und zugleich den im Sommer bevorstehenden Abgang von Fynn Nicolaus bestätigt.

Ante Ivankovic wechselt vom Champions League-Teilnehmer RK Celje nach Stuttgart und wird ab sofort für den TVB Stuttgart in der Handball Bundesliga auflaufen. Der 23-jährige wurfgewaltige Rechtshänder ist im linken Rückraum zu Hause. Der 23-jährige Kroate erhält beim TVB Stuttgart einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/26.

Zur Saison 2021/22 wechselte Ante Ivankovic von seiner ersten Station im Profibereich RK Dubrava zu RK Celje. In der laufenden Champions League-Saison erzielte der Rückraumlinke 37 Tore in 10 Spielen. Nun wird er seine Tore für den TVB Stuttgart werfen.

"Ich freu mich sehr auf meine Zeit in Stuttgart und in der stärksten Liga der Welt spielen zu dürfen. Damit geht für mich ein Kindheitstraum in Erfüllung. Dem Team möchte ich schnellstmöglich weiterhelfen, um die Ziele des Vereins gemeinsam zu erreichen. Ich bin gespannt, den Club und das gesamte Umfeld kennenzulernen", so Ante Ivankovic über den Wechsel zum TVB.

"Wir waren lange auf der Suche nach einem Ersatz für Jonas Truchanovicius. Die Handball-Bundesliga beweist jede Woche aufs Neue ihre Leistungsdichte. Um so mehr freut es uns, dass wir jetzt mit Ante einen hoch talentierten Spieler verpflichten konnten, der darüber hinaus bereits Erfahrungen auf höchstem Niveau in der Champions League sammeln konnte", so Jürgen Schweikardt.

Abschied von Fynn Nicolaus

Fynn Nicolaus wird den Verein zum Saisonende hingegen verlassen, das hat der TVB Stuttgart bestätigt. Der Rückraumlinke durchlief die U17 des TVB, bevor er bereits mit 16 Jahren sein Profidebüt feierte. Nicolaus ist der jüngste Akteur in der Stuttgarter Vereinsgeschichte, der 100 Spiele in der Handball Bundesliga aufweisen kann.

"Wir hätten sehr gerne mit Fynn weiter zusammengearbeitet. Leider hat Fynn sich anders entschieden. Seine Beweggründe mehr Spielzeit und eine größere Rolle zu bekommen, können wir natürlich nachvollziehen. Trotzdem tut es weh, einen Jungen aus dem eigenen Nachwuchs vorerst einmal ziehen lassen zu müssen", so Jürgen Schweikardt.

Das Rückraum-Talent wurde heute bei der SG BBM Bietigheim als Neuzugang vorgestellt und bleibt somit in der Region. Bietigheim steht derzeit als Zweiter der 2. Handball Bundesliga mitten im Kampf um den Aufstieg in die 1. Liga, so dass es nächste Saison zu einem Wiedersehen kommen könnte.

» mehr zum Wechsel von Fynn Nicolaus zur SG BBM Bietigheim