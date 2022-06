TVB Stuttgart holt kroatischen Nationalspieler Sliskovic

Wenige Tage nach Abschluss der Saison 2021/22 hat der TVB Stuttgart seine Kaderplanungen für die kommende Spielzeit für abgeschlossen erklärt: Als letzter Neuzugang schließt sich der kroatische Nationalspieler Ivan Sliskovic (30) den Schwaben an.

Der Halblinke kommt vom FC Porto nach Stuttgart und unterschreibt dort einen Einjahresvertrag. Nachwuchsspieler Luca Mauch rückt derweil in den erweiterten Kader der TVB-Profis auf. Damit erklärten die Schwaben ihre Kaderplanung für die nächste Saison für beendet.

Sliskovic besetzt die letzte noch offene Stelle im linken Rückraum. Er komplettiert damit den Kader des Bundesligisten und wird Positionskollege von Leistungsträger Adam Lönn und Juniorennationalspieler Nico Schöttle. "Mit Ivan kommt ein Spieler, der wichtige Impulse im Angriff setzt, aber auch Defensivqualitäten mitbringt", wird TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt zitiert: "Diese Vielseitigkeit wird aufgrund der neuen Anwurfregelung, durch die das Spiel noch schneller werden wird, wichtig sein. Er wird uns mit seinen gesammelten Erfahrungen auf höchstem Niveau Stabilität bringen, dadurch sehen wir uns auf Rückraum links nun breit und vielseitig aufgestellt."

Seine Profikarriere begann Sliskovic beim kroatischen Verein RK Nexe Nasice. Über RK Celje und Telekom Veszprem kam er 2018 in die HBL zu Frisch Auf Göppingen. Nach zwei Jahren beim Ligakonkurrenten wechselte er 2019 zum FC Porto. In seinen zwei Spielzeiten in Portugal gewann Sliskovic zwei Meistertitel und wurde Pokalsieger. In der vergangenen Saison kam er in der Champions League in 16 Spielen auf 34 Tore. Für das kroatische Nationalteam bestritt der 30-Jährige bisher insgesamt 54 Länderspiele, in denen er 128 Tore erzielte.

"Ich freue mich, ab nächster Saison Spieler beim TVB zu sein und wieder in der Bundesliga zu spielen. Ich hoffe und ich glaube, dass wir eine gute Saison spielen können und freue mich jetzt schon auf den Saisonstart", sagt Sliskovic über seinen Wechsel zum TVB.