TV und Stream: Wer überträgt das Viertelfinale Deutschland vs. Österreich?

Im Viertelfinale der EM in England trifft die deutsche Mannschaft auf Österreich. Wer überträgt das Spiel?

Am kommenden Donnerstag trifft Deutschland im Brentford Community Stadium im zweiten Viertelfinale der EM in England auf die Auswahl Österreichs. Wie die ARD am Montagnachmittag mitteilte, wird die Partie im Ersten zu sehen sein. Die Übertragung aus London startet um 20.15 Uhr, der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr. Kommentatorin ist nach Angaben des Senders vom Montag Christina Graf.

Das Viertelfinale tags zuvor von Gastgeber England (21 Uhr) in Brighton gegen Spanien zeigt das ZDF. Am Freitag übernimmt die ARD, während das letzte Viertelfinale am Samstag zwischen Frankreich und den Niederlanden wieder im Zweiten läuft.

Bereits im Vorfeld der EM waren die Zuständigkeiten der beiden öffentlich-rechtlichen Sender verteilt worden. Bei deutscher Beteiligung gehörte hatte Das Erste den Zuschlag erhalten. Das Halbfinale gehört bei einem Weiterkommen der DFB-Elf dann dem ZDF, das Finale läuft unabhängig von den Teilnehmern in der ARD. Sämtliche K.-o.-Partien sind auch beim Streamingportal DAZN live zu sehen.

Bei der letzten EM-Ausgabe 2017 in den Niederlanden schied die deutsche Elf im Viertelfinale mit 1:2 gegen Dänemark aus. Auch bei der WM 2019 war im Viertelfinale Schluss (1:2 gegen Schweden). Allerdings wurde beim Weltturnier in Frankreich ein Achtelfinale ausgetragen.