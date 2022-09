TV, Trikot, Teilnehmer: Wissenswertes zu Pizarros Abschiedsspiel

Ein ganz Großer der Bundesliga gibt am Samstag sein Abschiedsspiel: Claudio Pizarro. Alles Wissenswerte zur Begegnung gibt es hier.

Claudio Pizarro hat der Bundesliga in den vergangenen beiden Jahrzehnten mit Sicherheit seinen Stempel aufgedrückt. Der Peruaner war ein ganz feiner Fußballer, ein grandioser Torjäger - und vor allem auch ein immer positiver Typ, der mit seinem Lachen ansteckte. Im Juni 2020 beendete er seine aktive Laufbahn beim SV Werder, schaffte mit den Bremern ganz knapp den Klassenerhalt (Relegation gegen Heidenheim).

Zuvor lief er in der Bundesliga satte 490 Mal auf, erzielte dabei stolze 197 Tore. Neben einer Saison in Köln hat er vor allem in Bremen und München seine Fußspuren hinterlassen. Für den SVW traf er in der Bundesliga 109 Mal und ist damit Rekordtorschütze für die Grün-Weißen. Seine Titel holte er allerdings mit den Bayern, mit einer Ausnahme, denn 2009 wurde er mit Werder Pokalsieger. In München füllte der Torjäger seinen Trophäenschrank, sammelte unter anderem sechs Meisterschaften, fünf Pokalsiege und einen Champions-League-Titel ein.

Wann und wo findet das Abschiedsspiel statt?

Insgesamt viermal spielte Pizarro für den SVW, von 2008 bis 2009, von 2009 bis 2012, von 2015 bis 2017 und schließlich von 2018 bis zu seinem Karriereende 2020. Kein Wunder also, dass das Abschiedsspiel des 85-fachen peruanischen Nationalspielers (20 Tore) im Bremer Weser-Stadion stattfinden wird. Um 17.30 Uhr wird die Partie angepfiffen. Zu sehen sein wird das Spiel im Free-TV bei SAT 1. "Ich freue mich sehr und möchte den Leuten etwas Schönes zeigen. Die Leute sollen Spaß haben und den Fußball genießen", sagte Pizarro am Donnerstag.

Wer ist alles dabei?

Um die Teilnehmer wurde lange ein Geheimnis gemacht, nun sind die Namen jedoch bekannt, darunter auch TV-Entertainer Joko Winterscheidt. Klar ist, dass es drei Mannschaften geben wird: eine von Thomas Schaaf trainierte Bremer Auswahl, eine durch Michael Henke angeleitete Bayern-Auswahl und "Claudios Amigos" (Trainer Florian Kohfeldt), zu denen nicht ausschließlich Fußballer gehören. Bei letztem Team spielt Pizarros jüngerer Bruder Diego mit, zudem Ex-Skirennläufer Felix Neureuther, der Dortmunder Mats Hummels, Ex-Profi Felix Kroos sowie die zum Beispiel auch Marko Marin und Nelson Valdez. Für die Bayern sind unter anderem Arjen Robben, Giovane Elber, Philipp Lahm, Paulo Sergio, Andreas Ottl und Owen Hargreaves dabei. Franck Ribery musste verletzungsbedingt absagen.

Viele Namen sickerten beim Team der Bremer durch: Unter anderem Ailton, Torsten Frings, Per Mertesacker, Tim Borowski, Zlatko Junuzovic, Philipp Bargfrede, Maximilian Eggestein, Mikael Silvestre, Felix Wiedwald, Peter Niemeyer, Clemens Fritz, Marco Bode, Tim Wiese und Dieter Eilts sind mit dabei. Auch der frühere Spielgestalter Johan Micoud wird dabei sein. "Wir haben leider nicht zusammen gespielt, aber er ist ein sehr guter und beliebter Spieler", sagte Pizarro.

Auch Max Kruse hat zugesagt, er habe ja jetzt Zeit, sagte Pizarro jüngst mit einem Lachen. Auch der aktuelle Werder-Topstürmer Niclas Füllkrug sagte am Dienstag, dass er eine Einladung erhalten habe. "Ich habe früher viel zugeschaut bei 'Piza', habe versucht Sachen nachzumachen, weil er einfach ein Ausnahmespieler war. Dementsprechend freue ich mich total, dass ich eingeladen wurde", so Füllkrug in einer Medienrunde am Dienstag.

Gibt es ein besonderes Trikot?

Ja, das wird es geben. Das Trikot kann man wenden, auf der einen Seite ist es grün mit Rautenmuster, die andere Seite ist weiß und beinhaltet das "Adios-Piza"-Logo. Die Grüne Seite ist für die Werder-Mannschaft, die andere für die Weltauswahl. Der 43-Jährige wird seine Lieblings-Rückennummer 14 tragen. Das Trikot hat den stolzen Preis von 114 Euro. Nach dem Start des Verkaufs platzte der Online-Fanshop der Werderaner aus allen Nähten, von Warteplatz 25.000 war sogar die Rede. Nicht alle bekamen Trikots, die es nur in limitierter Auflage gab.