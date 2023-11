TV-Sender: Wer überträgt welche Fußball-Events 2023/24?

Um alle Wettbewerbe live im TV verfolgen zu können, müssen Fußballfans auf diverse Anbieter zugreifen. Ein Überblick zur Übertragung der bedeutendsten Wettbewerbe.

Bei der Übertragung der Spiele der beiden höchsten deutschen Spielklassen gibt es in diesem Sommer kaum Veränderungen im Vergleich zur Vorsaison. In der 3. Liga kommt es hingegen zu einer bedeutenden Neuerung.

Wer überträgt die Bundesliga 2023/24?

In Sachen Bundesliga bleibt es auch in der neuen Spielzeit beim gewohnten System: Das Freitagabendspiel läuft bei DAZN, alle Partien am Samstag sind live und exklusiv bei Sky zu sehen. Die Sonntagsduelle werden wiederum von Streaminganbieter DAZN übertragen. Zusätzlich zu den beiden kostenpflichtigen Diensten hat sich Free-TV-Sender Sat.1 die Rechte an ausgewählten Partien der Bundesliga gesichert. Neben dem DFL-Supercup am 12. August zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig (20.30 Uhr), der außerdem auch bei Sky zu sehen ist, überträgt Sat.1 beziehungsweise ran.de das Bundesliga-Auftaktspiel der Bayern in Bremen (18. August, 20.30 Uhr), je eine Partie am letzten Spieltag vor und nach der Winterpause sowie die Relegationsspiele am Ende der Saison.

Alle Spiele der 2. Bundesliga bei Sky zu sehen

Die Rechte an allen 306 Partien der regulären Saison sowie der zwei Relegationsspiele der 2. Bundesliga hält Sky. Auch in Liga zwei ist mit Sat.1 allerdings ein Free-TV-Anbieter vertreten, der ausgewählte Begegnungen im frei empfangbaren Fernsehen ausstrahlt. Das Programm des Senders, der zusätzlich im Stream auf ran.de überträgt, ähnelt dabei dem der Bundesliga-Übertragungen. So laufen der Zweitliga-Auftakt zwischen dem HSV und Schalke (28. Juli, 20.30 Uhr), jeweils ein Duell am Spieltag vor und nach der Winterpause sowie die Relegationspartien zusätzlich zur kostenpflichtigen Sky-Übertragung im Free-TV.

DFB-Pokal bei Sky und im Free-TV

Neben Sky, das alle Partien des DFB-Pokals in seinem Liveprogramm hat, kommen auch Free-TV-Nutzer auf ihre Kosten. ARD und ZDF übertragen insgesamt 15 Begegnungen dieses Wettbewerbs, darunter auch das Endspiel. In der ersten Hauptrunde sind es außerdem vier Duelle, in der zweiten Hauptrunde zwei, im Achtel- und Viertelfinale je drei, dazu beide Partien im Halbfinale.

Königsklasse kostenpflichtig - Europa League und Conference League größtenteils auch

Den Großteil der Champions-League-Spiele überträgt auch in der kommenden Saison DAZN - insgesamt 121 Duelle zeigt der Streamingdienst. An jedem Dienstag in der Vorrunde sowie der K.o.-Phase zeigt indes Amazon Prime je eine Partie, die sich der kostenpflichtige Anbieter selbst aussuchen kann. DAZN und Amazon Prime sicherten sich darüber hinaus auch die Übertragungsrechte für die Spielzeiten 2024/25 bis 2026/27. Aufgrund des neuen Turniermodus wird DAZN ab Sommer 2024 sogar 186 Livespiele der Königsklasse zeigen, Amazon überträgt die restlichen 17 Duelle.

Im Gegensatz zur Champions League laufen die Spiele der Europa League und Conference League bei der RTL-Gruppe. In der abgelaufenen Spielzeit wurde dabei pro Spieltag je eine Partie mit deutscher Beteiligung im Free-TV auf RTL bzw. RTL Nitro gezeigt, für die restlichen Duelle ist weiterhin ein kostenpflichtiges Abo des Streamingdienstes RTL+ nötig.

Weniger Drittliga-Spiele im frei empfangbaren Fernsehen

Die 3. Liga startet am 18. August in die neue Spielzeit. Wie in den Vorjahren werden dabei alle 380 Spiele live beim kostenpflichtigen Streaminganbieter MagentaSport zu sehen sein, 312 Partien davon laufen exklusiv im Pay-TV-Angebot der Deutschen Telekom. Die verbleibenden 68 Begegnungen laufen parallel zu MagentaSport auch im frei empfangbaren Fernsehen - bis zu zwei Spiele dürfen die ARD und ihre dritten Programme pro Wochenende ausstrahlen. Damit verringerte sich das Free-TV-Angebot im Vergleich zur Vorsaison um 18 Partien.

Premier League exklusiv bei Sky - DAZN mit breitem Angebot an internationalem Fußball

Das Zuhause der Premier League ist weiterhin Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt live und exklusiv alle Partien der höchsten englischen Spielklasse. Die Rechte an den anderen europäischen Top-Ligen, wie beispielsweise der italienischen Serie A, der spanischen La Liga oder der französischen Ligue 1 hält DAZN. Dort sind derweil auch die englischen, französischen und italienischen Pokalwettbewerbe zu sehen. Über DAZNs Partner Sportdigital, der im Programm inkludiert ist, lassen sich außerdem weitere Ligen wie die niederländische Eredivisie oder Portugals erste Liga streamen.