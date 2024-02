TV-Rekord: Super Bowl meistgesehenes Programm der US-Geschichte

Der Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers (25:22 in der Overtime) war das meistgesehene Fernsehprogramm in der Geschichte der USA.

Nach Angaben der NFL erreichte die Live-Übertragung des diesjährigen Super Bowls in seiner 58. Ausgabe (LVIII) im TV und über Streaming durchschnittlich 123,4 Millionen Menschen. Dies entspricht einer Steigerung von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahresfinale zwischen den Chiefs und den Philadelphia Eagles, das von 115,1 Millionen Personen verfolgt worden war.

Allein der Sender CBS, der das Spiel im klassischen Fernsehen ausstrahlte, verzeichnete im Schnitt 120 Millionen Zuschauer.

Zudem wurde die Begegnung in den USA von "Nickelodeon" und dem spanischsprachigen Kanal "Univision" übertragen. Die Verlängerung, in der nach dem Field Goal der Niners zum zwischenzeitlichen 22:19 Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes zum entscheidenden Faktor avanciert war (Touchdown-Pass, acht von acht Pässen angebracht, eigene Läufe dazu eingestreut), wurde dem Dienstleister Nielsen zufolge von 202,4 Millionen Menschen verfolgt.

Auch RTL räumt Top-Quoten ab

Der diesjährige Super Bowl generierte nicht nur aufgrund der sportlichen Ausgangslage eine besondere Aufmerksamkeit. Vor allem die Beziehung zwischen Chiefs-Spieler Travis Kelce und Popstar Taylor Swift hatte im Vorfeld über Wochen für Schlagzeilen gesorgt.

Einen starken Quoten-Erfolg mit gleich drei neuen Bestwerten im deutschen Free-TV landete derweil RTL mit seiner ersten Finalübertragung. Mit im Schnitt 53,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen und sogar 65,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte das Saisonfinale in beiden Zielgruppen sensationelle Bestmarken. 79,7 Prozent der 14- bis 49-jährigen Fans waren allein in der Overtime live im Free-TV dabei. Ein ähnlich hoher Marktanteil von über 70 Prozent bei einer Livesport-Übertragung gelang RTL bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern zuletzt vor 23 Jahren mit dem Großen Preis von Malaysia in der Formel 1 (Vgl. 71,8 Prozent).

Auf der Siegerstraße bewegten sich ebenfalls die Marktanteile beim Gesamtpublikum: Im Schnitt 1,71 Millionen bzw. in der Spitze bis zu 2,27 Millionen Fans sorgten für einen herausragenden Marktanteil von 38,6 Prozent- Rekord! Mit insgesamt 6,77 Millionen Minuten gestreamten NFL-Inhalten war auch RTL+ am Sonntag außerordentlich erfolgreich. Neben dem eigenen Quoten-Erfolg durfte sich RTL bereits im ersten Jahr der neuen Partnerschaft zusätzlich über ein historisches Spiel freuen. Erst zum zweiten Mal überhaupt wurde das Endspiel in der Verlängerung entschieden. Gleichzeitig war der Overtime-Thriller in Las Vegas der längste Super Bowl in der NFL-Geschichte.