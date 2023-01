TV-Quoten: Über sechs Millionen sehen DHB-Spiel gegen Serbien

Die Lust der Zuschauer an der Handball-WM steigt, das schlägt sich jetzt in den TV-Quoten nieder.

Deutschlands Handballer begeistern mit ihren erfrischenden WM-Auftritten ein immer breiteres Fernsehpublikum. Den 34:33-Sieg der DHB-Auswahl im zweiten Vorrundenspiel gegen Serbien verfolgten am Sonntagabend durchschnittlich 6,27 Millionen Menschen in der ARD. Das bescherte dem Sender eine Quote von 25,5 Prozent, mit der man im Tagesranking hinter der Tagesschau (8,94 Mio.) und dem Tatort (8,12) auf Rang drei landete.

"Uns freut diese Quote. Es zeigt, dass die Begeisterung für unsere Mannschaft geweckt ist", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer dem SID: "Jetzt gilt es das auszubauen. Da freuen wir uns drauf."

Zum Vergleich: Zum Auftakt gegen Katar (31:27) hatten 4,85 Millionen Zuschauer (22,9 Prozent Marktanteil) vor den TV-Geräten gesessen und damit noch deutlich weniger.

Lautstarke Unterstützung vor Ort

Auch im Spielort Kattowitz erhält die deutsche Mannschaft lautstarke Unterstützung von den Fans. "Chapeau für die Leistung, die die Zuschauer gebracht haben. Das war das Zünglein an der Waage", lobte Torwart Andreas Wolff nach dem Sieg gegen Serbien. "Mit einem derart lauten Publikum im Rücken konnten wir fast gar nicht verlieren."

Nach dem vorzeitigen Einzug in die WM-Hauptrunde hat das letzte Vorrundenspiel gegen das noch sieglose Algerien am Dienstag (18 Uhr) keine sportliche Bedeutung mehr. Die deutsche Mannschaft steht bereits als Gruppensieger der Vorrundengruppe E fest. Gegner in der am Donnerstag beginnenden zweiten Turnierphase sind WM-Mitfavorit Norwegen, die Niederlande sowie Argentinien oder Nordmazedonien.