TV-Quote: 5,85 Millionen sehen DFB-Debakel bei RTL

Durchschnittlich 5,85 Millionen Fernsehzuschauer haben am Samstagabend die Blamage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Japan gesehen (1:4). Damit setzt sich der Negativtrend in TV-Quoten fort.

Die Live-Übertragung bei RTL war zwar die meistgesehene TV-Sendung des Tages, kam allerdings nicht an die Reichweite des Länderspiels zuvor gegen Kolumbien heran. Die 0:2-Niederlage hatten damals 6,35 Millionen Menschen vor dem Fernseher verfolgt.

Marktanteil ähnlich hoch wie beim Länderspiel zuvor

Allein der Marktanteil lag nach Angaben des Senders mit 27,6 Prozent ähnlich hoch (damals 27,9 Prozent), was aber auch daran liegt, dass am 20. Juni insgesamt mehr Menschen vor dem Fernseher saßen als am gestrigen Samstag. Die Analyse nach dem Abpfiff ab 22.37 Uhr erreichte nur noch 2,55 Millionen (MA: 18,0 Prozent).

Damit setzt sich der Negativtrend in TV-Quoten weiter fort. Unter anderem liegt die Reichweite der Männer-Auswahl deutlich unter den letzten Quoten der Frauen-Mannschaft bei der WM in Australien und Neuseeland. Das 1:2 gegen Kolumbien am 2. Spieltag der Vorrunde hatten 10,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (MA: 61,6 Prozent) verfolgt, das WM-Aus durch das 1:1 gegen Südkorea sahen immerhin 8,06 Millionen Fans (MA: 63,5 Prozent).

Auch "Das aktuelle Sportstudio" am späten Abend war trotz prominenten Besuchs kein Quoten-Erfolg. 1,72 Millionen Menschen saßen bei der ZDF-Sendung mit Prinz Harry im Schnitt vor dem Fernseher. Das ergab einen Marktanteil von 13,6 Prozent. Die Reichweite am Samstag lag unter dem Durchschnittswert der bisherigen "Sportstudios" in diesem Jahr, der bei im Schnitt 1,81 Millionen liegt.