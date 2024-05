TV Korschenbroich verpflichtet zweitligaerfahrenen Rückraumspieler

Nach dem Aufstieg und der Rückkehr in die 3. Liga nimmt der TV Korschenbroich seinen fünften Neuzugang unter Vertrag. Es ist ein Rückraum-Allrounder mit Zweitliga-Erfahrung.

Jan König, der aktuell noch der SGSH Dragons in der 3. Liga Süd-West spielt, wechselt zum TV Korschenbroich. Er hat einen Vertrag bis Sommer 2026 unterschrieben. "Ich bin sehr stolz, dass wir mit Jan König einen der auffälligsten Rückraumakteure der 3. Liga der letzten Jahre für uns gewinnen konnten. In den Gesprächen stellte sich schnell heraus, dass er nicht nur sportlich, sondern auch menschlich sehr gut ins Team und den Verein passen wird", freut sich Klaus Weyerbrock, der Sportliche Leiter des TVK.

Aus beruflichen Gründen ist Jan König in den Düsseldorfer Raum gezogen. "Somit entstand der Kontakt zum TVK, welcher direkt in den Fokus gerückt ist. Aufgrund von sehr guten Gesprächen und eine überzeugende Vorstellung des Vereins durch Klaus Weyerbrock konnten wir uns einigen. Der TVK ist mit einer sehr stabilen und funktionierenden Struktur ausgestattet", so König.

"Zusätzlich freue ich mich vor allem auf die Heimspiele in einer vollen Waldsporthalle. Diese Stimmung ist auch in der 3. Liga nicht selbstverständlich. Ich hoffe, dass ich dem Verein nach der Rückkehr in die 3. Liga mit meiner Erfahrung unterstützen und dazu beitragen kann, den Ligaverbleib sicherzustellen", ergänzt er.

Jan König wurde am 9. Juni 1998 in Schwerte geboren, ist 1,82 Meter groß und wiegt 86 Kilogramm. Der Rückraumallrounder mit besonderen Spielmacherqualitäten war in der Jugend bei der HSG Schwerte-Westhofen, dem TV Großwallstadt und dem TBV Lemgo aktiv. Im Seniorenbereich spielte er von 2017 bis 2019 beim VfL Eintracht Hagen in der 2. Handball-Bundesliga. In der Spielzeit 2018/2019 lief König mit einem Doppelspielrecht für den TuS Volmetal auf, wo er bis 2020 spielte. Anschließend schloss er sich der SG Schalksmühle-Halver an. Für die Dragons spielt der 25-Jährige auch aktuell noch in der 3. Liga Süd-West.

Drittliga-Torschützenkönig 2018/19

Jan König wurde Torschützenkönig in der Jugend-Bundesliga Handball (JBLH), zudem wurde er Torschützenkönig in allen 3. Ligen in der Spielzeit 2018/2019, er erzielte 274 Treffer für den TuS Volmetal. Weiterhin wurde er in Hagen im Jahr 2020 zum "Sportler des Jahres 2019" ausgezeichnet.