TV Korschenbroich schließt Kaderplanungen ab

Drittligaaufsteiger TV Korschenbroich hat seinen siebten Neuzugang verzeichnet und die Personalplanungen für die kommende Saison damit abgeschlossen.

Wie der Verein in einer Pressemeldung mitteilte, komplettiert Ben Büscher den Kader für die neue Spielzeit in der dritten Liga. "Den TVK habe ich aufgrund der coolen Mannschaft und der tollen Stimmung sowohl auswärts als auch bei den Heimspielen gewählt und weil es ein ambitionierter Verein mit einer tollen Geschichte ist. Das Ziel beim TVK ist, für eine Überraschung in der 3. Liga zu sorgen und mich natürlich persönlich, nach meiner Kreuzbandreha, in der 3. Liga zu beweisen", berichtet der 22-Jährige Neuzugang über seine Ziele in der kommenden Saison.

"Mit Ben erhalten wir einen wurfstarken Akteur für den linken Rückraum, der zudem mit viel Spielwitz überzeugt. Auf Grund seiner Kreuzbandverletzung wird er allerdings frühestens im September wieder ins komplexe Handballtraining einsteigen", freut sich Klaus Weyerbrock, sportlicher Leiter des TV Korschenbroich, auf seinen Neuzugang.

Ben Büscher spielte von der F-Jugend bis C-Jugend beim Ohligser TV, anschließend wechselte der Rückraumspieler zum Bergischen HC. Dort sammelte er Erfahrungen im Jugend-Bundesligateam und war Kapitän der männlichen A-Jugend. Mit der U23 des BHC gelang Büscher in der Spielzeit 2022/2023 der Aufstieg von der Oberliga in die Nordrheinliga.