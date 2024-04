TV Korschenbroich nutzt Dormagen-Ausrutscher

Der TV Korschenbroich ist zurück in der 3. Liga! Sechs Jahre nach dem Abstieg kehrt das hand.ball.herz,-Team zurück in die dritthöchste Spielklasse.

Der TSV Bayer Dormagen II patzte beim Gastspiel bei der SG Langenfeld mit 28:29, der TVK nutzte dies und machte den Aufstieg in die 3. Liga durch einen 33:32 (15:15)-Erfolg beim HC Weiden perfekt. In der mit 400 Zuschauern gefüllten Sporthalle Würselen avancierten Henrik Schiffmann und David Klinnert mit jeweils neun Treffern zu erfolgreichsten Torschützen des frischgebackenen Aufsteigers.

Als das Schiedsrichtergespann Tobias Boos und Bence Mauritz das vorletzte Meisterschaftsspiel in der Nordrheinliga in der Sporthalle Würselen abpfiff, kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Schnell sprach sich nach dem 33:32-Auswärtssieg herum, dass zuvor Langenfeld gegen Dormagen II gewonnen hat und der TV Korschenbroich damit bereits einen Spieltag vor dem Saisonende die Rückkehr in die 3. Liga unter Dach und Fach gebracht hat.

"Erst mit dem Schlusspfiff haben wir vom Erfolg der Langenfelder gegen Dormagen erfahren", berichtete Dirk Wolf. "Es herrschte eine unfassbare Stimmung, die Jungs haben sich diesen Aufstieg verdient. Die Unterstützung unserer mehr als 100 Fans war großartig", sagte der scheidende Coach des TVK nach dem achtzehnten Saisonsieg.

In Halbzeit eins sahen die 400 Zuschauer ein enges Spiel, in dem man dem TVK die Nervosität anmerkte. "Uns fehlte die Lockerheit", sagte Dirk Wolf nach dem Spiel. Die Führung wechselte hin und her, der HC Weiden konnte sich ab der 19. Minute erstmals mit zwei Toren (10:8) absetzen. Dennoch gelang es dem TVK einen 13:15-Rückstand in der 27. Minute noch bis zur Halbzeitpause auszugleichen, Henrik Schiffmann und Til Klause sorgten mit ihren Treffern zum 15:15.

Über weite Strecken der zweiten Halbzeit blieb die Partie ausgeglichen, dem TVK gelang es in der Schlussphase sich abzusetzen. Einen 28:29-Rückstand konnte man mit einem 5:0-Lauf in eine 33:29-Führung bis zur 58. Minute auszubauen. In den letzten zwei Minuten gelang Weiden dann nur noch Ergebniskosmetik und der drei Treffer zum 32:33-Endstand aus Sicht der Gastgeber. "Wir haben uns in Halbzeit zwei deutlich steigern können. Deshalb haben wir das Spiel in der Schlussphase auch verdient für uns entscheiden können", berichtete Dirk Wolf nach dem Spiel.

In der Saison 2024/2025 wird der TV Korschenbroich wieder in der 3. Liga spielen. Das letzte Drittligaspiel absolvierte der TVK in der Saison 2017/2018. Am 5. Mai 2018 war das hand.ball.herz.-Team zu Gast bei der HSG Bergische Panther. Damals musste man sich mit 28:33 geschlagen geben. Aus dem aktuellen Kader standen Felix Krüger, Steffen Brinkhues und Nicolai Zidorn beim letzten Drittligaauftritt für den TVK auf dem Spielfeld.

Zum Abschluss der Spielzeit 2023/2024 empfängt der TVK am kommenden Samstag die SG Langenfeld in der Waldsporthalle. Dann wird der Verein sich von sechs Meisterspielern und Meistertrainer Dirk Wolf offiziell verabschieden und den Aufstieg sowie die Meisterschaft gemeinsam mit den Fans in der heimischen Waldsporthalle feiern.