TV Korschenbroich: "Interessante Staffel mit einigen namhaften und ambitionierten Teams"

Der Deutsche Handballbund (DHB) hat die Einteilungen der insgesamt vier Staffeln der 3. Ligen bekanntgegeben. Der TV Korschenbroich startet in der Staffel Süd-West und darf sich unter anderem auf viele Derbys freuen.

Die Vorfreude nach dem Aufstieg und der Rückkehr nach sechs Jahren in die 3. Liga ist im Lager des hand.ball.herz.-Teams riesengroß. Der Wunsch von Frank Berblinger, der in der vergangenen Woche mit dem TV Korschenbroich in die Vorbereitung gestartet ist, ist in Erfüllung gegangen: Der ehemalige Bundesligaakteur wollte mit dem Aufsteiger in der Staffel Süd-West starten und genauso ist es nun auch gekommen.

"Natürlich freue ich mich über diese Staffel, aber es war eigentlich keine Überraschung und nach dem Abstieg von Interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen eher zu erwarten, dass wir den Platz als Aufsteiger übernehmen werden und in der Süd-West-Staffel starten werden", sagte Berblinger.

Viele Derbys

"Wichtig ist, dass wir die vielen Derbys gegen Aldekerk, die Panther, Longerich, Opladen und Krefeld haben. Darauf können wir uns sehr freuen. Aber auch auf zahlreiche Duelle im Süden freue ich mich sehr. Ganz besonders hat es mich gefreut, dass es in dieser Saison mal wieder gegen die SG Leutershausen, die in dieser Saison als Spielgemeinschaft unter dem Namen „Saase3Leutershausen Handball" an den Start gehen, geht", so Berblinger.

"Ein Traditionsverein - gegen den ich als Spieler schon viele heiße Duelle erlebt habe. Natürlich haben wir einen hohen Aufwand, was die Fahrten angeht. Aber damit muss man in der 3. Liga auch rechnen. Es wird keine einfache Liga werden. Für uns gilt es so schnell wie möglich Punkte zu sammeln und die Klasse zu halten", meint Frank Berblinger.

Auf diese 15 Gegner trifft der TV Korschenbroich in der 3. Liga Süd-West:

- Bergische Panther

- HLZ Friesenheim-Hochdorf II

- HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II

- HSG Hanau

- HSG Krefeld Niederrhein

- HSG Rodgau Nieder-Roden

- Longericher Sport Club 1926

- Saase3Leutershausen Handball

- SC "Saargold" Saarlouis-Lisdorf

- Turn- und Sportgemeinde Haßloch

- TuS 82 Opladen

- TV Aldekerk 07

- TV Gelnhausen

- TV Kirchzell

- VTV Mundenheim

"Eine sicherlich interessante Staffel mit einigen namhaften und ambitionierten Teams. Wir freuen uns natürlich besonders auf die fünf regionalen Derbys gegen Krefeld, Aldekerk, Longerich, Opladen und Bergische Panther. Zeitlich sind die Fahrten zu den Mannschaften im Süden der Republik natürlich ein größerer Aufwand, den wir in der 3. Liga aber erwartet haben", sagte Klaus Weyerbrock, Sportlicher Leiter des TVK, nach der Bekanntgabe der Staffeleinteilung.

Staffeleinteilung 3. Liga Männer finalisiert