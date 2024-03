TV Hüttenberg stattet ersten "Mittelhessen Youngster" mit Profivertrag aus

Die 2021 gegründete Jugendkooperation zwischen dem Handball-Zweitligisten TV 05/07 Hüttenberg und der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen trägt nun erste Früchte.

Nachwuchstalent Phil Spandau ist der erste Spieler der „Mittelhessen Youngsters", der beim TVH einen Profivertrag für die 2. Handball-Bundesliga erhält.

Der 18-Jährige Allrounder, der bereits in der Jugend das Trikot des TV Hüttenberg trug, zieht derzeit in der U19 der Mittelhessen Youngsters auf Rückraum-Mitte die Fäden. Zudem spielt er (auf Linksaußen) in der U23 der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen in der 3. Liga, die von seinem Vater Axel Spandau trainiert wird. Axel Spandau war lange Jahre als Trainer beim TV Hüttenberg aktiv.

Beim TVH auf Linksaußen eingeplant

Phil Spandau erhält beim TV Hüttenberg einen Zweijahresvertrag und wird beim mittelhessischen Traditionsverein zusammen mit Philipp Schwarz ab Sommer das Duo auf Linksaußen bilden. Der Weidenhäuser durfte bei der HSG Wetzlar bereits Erstliga-Luft schnuppern und erzielte im Derby gegen die MT Melsungen seinen ersten Bundesliga-Treffer.

„Ich freue mich, nach der A-Jugend-Bundesliga die Möglichkeit zu bekommen, mich in so einer jungen und talentierten Mannschaft weiterentwickeln zu dürfen. Ich hatte offene Gespräche mit Geschäftsführer Timm Schneider, der mir die Vorzüge der 2. Bundesliga aufgezeigt hat", so Phil Spandau.

Erster Mittelhessen Youngster

„Mich freut es, dass wir mit Phil einen waschechten Hüttenberger überzeugen konnten, den Weg in der 2. HBL bei uns zu gehen. Mit Phil haben wir den ersten Spieler, der aus den Mittelhessen Youngsters hervorgeht, was mich besonders freut", sagt TVH-Geschäftsführer Timm Schneider.

"Ich hoffe, dass die nächsten Jahrgänge Phils Weg als Beispiel nehmen und sehen, dass man über die Mittelhessen Youngsters auch im heimischen Umfeld die Chance hat, mit Wille und Fleiß in den Profibereich zu kommen."

"Phil ist eigentlich Mittelmann, wird bei uns aber auf Linksaußen eingesetzt werden. Er ist bereit, sich frühzeitig umzuschulen. Dass er dort definitiv Potenzial hat, hat er bei der HSG Wetzlar bereits zeigen dürfen", so Schneider.

"Wir wollen ihn auf seinem Weg begleiten und so unterstützen, dass er dieses Potenzial so schnell wie möglich zeigen und natürlich noch ausbauen kann. Zudem haben wir mit ihm bei möglichen Verletzungsproblemen einen weiteren gelernten Rückraumspieler im Team."