TV Hüttenberg hält Leistungsträger

Gute Nachrichten zum Jahresbeginn für alle Fans des Handball-Zweitligisten TV 05/07 Hüttenberg: Die Mittelhessen haben einen Leistungsträger an sich gebunden.

Mittelmann Paul Kompenhans verlängert bis 2026 beim TV Hüttenberg. Der 21-jährige Kompenhans kam im Sommer 2022 zusammen mit Team-Kollege David Kuntscher, dessen Vertrag ebenfalls verlängert wurde, von der MT Melsungen und konnte dort in einigen Einsätzen bereits Erstliga-Erfahrung sammeln.

TVH-Geschäftsführer Timm Schneider sagt: „Mit Paul geht der nächste Spieler seinen nächsten Schritt in seiner Karriere. Ich hoffe, dass er es genauso schnell schafft die Mannschaft jetzt als Mittelmann zu führen, wie er sich aus der Oberliga kommend in der 2. Liga etabliert hat."

"Wir alle freuen uns, dass er mit seiner Dynamik weiter in unserem Team bleibt und in die Rolle als Führungsspieler kommt. Zudem passt Paul von seinem Charakter her extrem gut in die Mannschaft und nach Hüttenberg", so Schneider.

"Ich freue mich darauf, weiterhin in diesem Traditionsverein spielen zu dürfen. Überzeugt haben mich vor allem das enorme Entwicklungspotenzial der Mannschaft sowie das soziale Umfeld, in dem ich mich befinde. Ich bin mir sicher, dass wir zusammen die nächsten Schritte in der Entwicklung gehen werden", meint Paul Kompenhans.