TV Hüttenberg bindet zentralen Spieler in der Abwehr

Routinier Moritz Zörb verlängert seinen Vertrag beim Handball Zweitligist TV Hüttenberg um ein weiteres Jahr. Der 28-Jährige wird damit auch in der kommenden Saison gemeinsam mit Vit Reichl und Neuzugang Lasse Ohl die Kreisläuferposition besetzen.

"Ich freue mich sehr ein weiteres Jahr in Hüttenberg zu bleiben. Für mich ist das die optimale Möglichkeit, Handball und Beruf unter einen Hut zu bringen. Ich freue mich auf die neue Runde mit einer sehr talentierten und, zumindest für mich, immer jünger werdenden Mannschaft. Auch das familiäre Umfeld mit Verantwortlichen und Fans ist ein weiterer Grund dem Verein treu zu bleiben", kommentiert Moritz Zörb seinen Verbleib.

"Ich bin sehr glücklich darüber, dass Moritz Zörb seinen Vertrag verlängert hat. Als zentraler Spieler in der Abwehr ist er ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Neben den sportlichen Qualitäten ist er aufgrund seines Charakters und seiner Erfahrung sehr wichtig für unsere junge Mannschaft. Daher freue ich mich, dass ich weiter mit ihm zusammenarbeiten darf", ist Trainer Stefan Kneer glücklich über den Verbleib eines Schlüsselspielers.

Fels in der Brandung

Zörb geht damit in seine zehnte Saison für die Blau-Weiß-Roten und ist als Dienstältester ein wichtiger Baustein im Team von Trainer Stefan Kneer. Zörb zeichnet sich besonders durch seine professionelle Einstellung und seinen großen kämpferischen Einsatz aus und ist damit einer der Leader innerhalb der Mannschaft sowie Vorbild für die jüngeren Spieler. Besonders in der Deckung ist der gebürtige Lützellindener auf der Hinten-Mitte-Position ein essentieller Pfeiler.

"Für die Mannschaft ist es enorm wichtig, dass wir mit Zörbi um ein Jahr verlängern konnten. Er ist hinten der Fels in der Brandung, haut sich in jeden Ball und gibt allen anderen in der Abwehr mehr Sicherheit. Zudem ist er nach Vit der Älteste im Team und hat auch daher neben dem Feld eine wichtige Rolle in unserer jungen Mannschaft", so Timm Schneider.

Der Geschäftsführer des TVH betont: "Mit Zörbi habe ich schon recht früh gesprochen, dass wir mit ihm weitermachen wollen. Aufgrund der zahlreichen weiteren Vertragsgespräche, hat er mir jedoch gleich signalisiert, dass wir seine Verlängerung etwas hinten anstellen können, um mir so genügend Zeit zu verschaffen, alle weiteren Personalien zu klären. Auch das zeigt wieder, was er für ein Teamplayer ist."