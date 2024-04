TV Homburg zieht Reißleine im Abstiegskampf

Handball-Drittligist TV Homburg hat sich nach der 28:30-Niederlage gegen die TSG Haßloch von Chefcoach Steffen Ecker getrennt. Das teilten die Saarländer nun mit. Als Ersatz setzt man nun auf ein Interimsduo.

In der Tabelle der Süd-West-Staffel hatte sich die sportliche Situation zugespitzt. Nach der Heimniederlage hat die vorher auf dem letzten Platz liegende TSG Haßloch mit einer Bilanz von 17:37 Punkten nur noch einen Zähler Rückstand auf Homburg und überholte mit dem Auswärtserfolg auch den TuS 04 Dansenberg und i.H Düsseldorf-Ratingen (je 16:38). Der TVH hat aktuell den letzten Nichtabstiegsplatz inne.

"Für mich kam der Rauswurf überraschend. Es gab einige Vertrauensbrüche von einigen Spielern gegen mich", wird Ecker in der Saarbrücker Zeitung zitiert.

Homburg spielt noch beim Achten Tus 82 Opladen und dem Sechsten Longericher SC Köln sowie zuhause gegen den ungeschlagenen Meister TuS Ferndorf. Direkte Duelle im Abstiegskampf gibt es nicht mehr, als aktuell schwächste Mannschaften greifen bei der Konkurrenz noch der Neunte Friesenheim-Hochdorf II und Dutenhofen-Münchholzhausen II ins Geschehen ein.

"Ab sofort übernehmen Mannschaftskapitän Marvin Mebus und Ljubomir „Lubo" Josic die 1. Mannschaft”, heißt es in einer Vereinsmitteilung und betont: "Das ist uns nicht leicht gefallen. Mit Steffen sind wir ungeschlagen Meister in der RPS-Oberliga geworden und in die Dritte Liga aufgestiegen. Für diesen Erfolg sind wir ihm sehr dankbar."

"Wir wollen noch einmal einen neuen Impuls vor den letzten drei Spielen setzen", so Jörg Ecker, der Sportliche Leiter des TVH ist allerdings nicht mit dem Ex-Coach verwandt, gegenüber der Saarbrücker Zeitung die Entscheidung.