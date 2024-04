TV Großwallstadt verpflichtet junges litauisches Talent

Der TV Großwallstadt verstärkt seinen Kader für die kommende Saison im Rückraum. Aus der dritten Liga verpflichtet der Zweitligist einen litauischen Nationalspieler.

Romas Aukštikalnis wird den HC Empor Rostock zum Saisonende verlassen. Der 20 Jahre alte litauische Handball-Nationalspieler wechselt zum Zweitligisten TV Großwallstadt. Aukstikalnis unterzeichnete bei den Mainfranken einen bis 30. Juni 2027 datierten Dreijahresvertrag. Der TVG biete ihm eine "gute sportliche Perspektive", erklärte der Rückraumspieler.

"Romas möchte den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung machen. Dafür wünschen wir ihm alles Gute und hoffen, dass wir uns bald wiedersehen", sagte Empor-Geschäftsführer Martin Murawski. Romas Aukstikalnis kam im Februar 2023 zu Empor.

Sprung in die zweite Liga

Geschäftsführer des TV Großwallstadt Michael Spatz freut sich auf den Neuzugang: "Romas ist ein sehr talentierter Spieler, der mit seinen 20 Jahren eine Investition in die Zukunft ist, aber auch schon nächste Saison mit Mario und Kuno Akzente auf Rückraum Mitte setzen soll."

Auch Trainer Michael Roth findet lobende Worte: "Mit Romas bekommen wir genau den Spieler, den wir gesucht haben. Er bringt eine hohe Spielgeschwindigkeit mit, ist sehr gut im 1-gegen-1 und verfügt über ein tolles Wurfverhalten im 9-Meter-Raum. Er hat im Probetraining voll überzeugt und wir sind uns sehr sicher, dass wir mit ihm noch einen weiteren spielstarken Mittelmann bekommen werden."

Aukstikalnis stammt aus Vilnius und spielte in seiner Heimat für den HC Amber. Er und sein Zwillingsbruder Matas Aukštikalnis wurden in der Jugendakademie des Skjern-Klubs in der dänischen Eliteliga ausgebildet und ist Teil der litauischen Nationalmannschaft. Mit Empor strebt er in dieser Saison den Aufstieg in die 2. Bundesliga an.