TV Großwallstadt reagiert auf Verletzungsmisere

Der TV Großwallstadt hat auf die Verletzungsmisere reagiert und einen Rückraumspieler des Handball-Drittligisten HSG Hanau mit einem Zweitspielrecht ausgestattet.

Der 21-jährige Cedric Schiefer ist auf der linken Rückraumposition beheimatet, steht aktuell beim Drittligisten aus Hanau unter Vertrag und wird nun beim TVG ein Zweitspielrecht erhalten. Der Geschäftsführer des TVG, Michael Spatz, hat mit dieser Personalentscheidung auf die aktuelle Lage seines Teams reagiert: "Durch die vielen verletzten und kranken Spieler haben wir uns Gedanken über die Situation gemacht und beschlossen, mit Cedric Schiefer einen weiteren Spieler für den Rest des Jahres 2023 in den Kader zu nehmen."

Spatz betont: "Wir freuen uns, dass er uns in den Partien gegen Dessau und beim Heimspiel gegen Coburg aushilft. Ein besonderes Dankeschön gilt neben Cedric natürlich der HSG Hanau und Hannes Geist, die sich hier direkt bereit erklärt haben, uns zu unterstützen. Cedric kann im Rückraum und vor allem auch in der Abwehr im Innenblock helfen. Wir drücken ihm für die beiden Spiele die Daumen."

Auch TVG-Trainer Michael Roth ist froh, in der aktuellen Situation auf einen weiteren Rückraumspieler zurückgreifen zu können: "Cedric war bei uns im Training und hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen. In unserer jetzigen Personalsituation bin ich natürlich sehr dankbar, ab sofort mit Cedric planen zu können. Er ist ein sehr talentierter Spieler und ich hoffe, dass er uns weiterhelfen kann. Sein Ehrgeiz ist mir gleich aufgefallen. Wir dürfen hier jetzt aber die Erwartungshaltung nicht so hoch ansetzen, er ist jetzt erst einmal da, um uns punktuell auszuhelfen."

"Alle drei Parteien profitieren"

Hanaus Trainer und Geschäftsführer Hannes Geist sagt: "Am Ende profitieren alle drei Parteien. In erster Linie natürlich Cedric, da er für seine Leistungen belohnt wird und Erfahrungen in der zweiten Liga sammeln darf. Dann auch der TV Großwallstadt, der einen willigen Spieler als Unterstützer in ihrer aktuellen Kranken- und Verletztenmisere zur Verfügung hat. Und natürlich auch wir als Verein, denn Cedric kann die neu gesammelten Erfahrungen bei uns einbringen und uns damit helfen, besser zu werden."

"Der TV Großwallstadt ist ein großer Verein mit einer langen Historie. Daher macht es mich stolz, dass ich dort für drei Spiele aushelfen und neue Erfahrungen sammeln darf", meint Cedric Schiefer. "Ich freue mich darauf, mich in der 2. Handball-Bundesliga zeigen zu können. Nach unserer Meisterschaft und der Teilnahme am DHB-Pokal ist dies ein weiteres Highlight in diesem, für mich großartigen, Handballjahr 2023. Danke an die HSG Hanau, die mir diese Chance möglich macht."

Schiefer spielt bereits seit der B-Jugend für die HSG Hanau und gilt als trainingsfleißiger Spieler. "Er hat einen immens hohen Einsatzwillen und stets keine Scheu davor auch einmal dorthin zu gehen, wo es wehtut", so der Sportliche Leiter der HSG Hanau, Reiner Kegelmann. "Uns als Verein erfüllt es mit Stolz, dass eines unserer Nachwuchstalente übergangsweise Erfahrungen in einer Zweitliga-Mannschaft sammelt."