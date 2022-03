TV Großwallstadt nimmt ukrainische Nationalmannschaft auf

Der TV Großwallstadt beweist dieser Tage sein großes Herz: Der Zweitligist hat die ukrainische Handball-Männernationalmannschaft bei sich aufgenommen.

Die Verbindung kam durch Slava Lochmann, zwischen 2004 und 2007 beim damaligen Erstligisten aus Großwallstadt unter Vertrag, zustande. Der heutige Nationaltrainer der Ukraine war vor ein paar Tagen mit seiner Familie aus seiner Heimatstadt Kiew geflüchtet und nach Großwallstadt gekommen. Möglich machten das Kontakte, die er noch aus seiner Zeit als aktiver Handballer beim TVG hatte.

Lochmann bemühte sich in der Folge, dass seine Nationalspieler, die bei ukrainischen Klubs unter Vertrag stehen, ebenfalls nach Deutschland einreisen dürfen. Und tatsächlich gab das Sportministerium der Ukraine grünes Licht, damit die Nationalmannschaft ein Trainingslager in Deutschland abhalten darf.

Bei der Umsetzung waren viele freiwillige Helfer beteiligt, die mit Kleinbussen nach Budapest fuhren, um dort die Spieler und deren Ehefrauen inklusive Kinder abzuholen. Die Reise nach Budapest wurde derweil von Helfern des ungarischen Spitzenklubs KC Veszprem organisiert. Aktuell wohnen die Akteure im Sporthotel in Großwallstadt und trainieren im Handballleistungszentrum. Die Ehefrauen und Kinder wurden in der Umgebung untergebracht.

Geschäftsführer Spatz nimmt Kapitän kurzzeitig bei sich auf

Ex-Profi Michael Spatz, heute Geschäftsführer des TVG, hatte gar kurzzeitig den aus Russland geflohenen Kapitän der ukrainischen Nationalmannschaft Ievgen Zhuk bei sich aufgenommen. "Da sieht man mal wieder, dass der Sport verbindet und man sich untereinander hilft", so Spatz: "Alte Kontakte werden angeknüpft, jeder trägt innerhalb der Handballfamilie seinen Teil dazu bei. Wir werden Slava auf jeden Fall unterstützen, dass er hier in Deutschland seine Tätigkeit im Handball fortführen kann. Zunächst werden wir ihn in unser Oster-Handballcamp einbinden, welches für den 19. bis 22. April 2022 im HBLZ geplant ist."

Der ukrainische Sportminister hat das Trainingslager derweil für 12 Tage genehmigt und den Aufenthalt auf 20 Tage ausgeweitet. Wie es danach für die Mannschaft weitergeht, ist derzeit noch unklar. Die "Mission" der Ukrainer sei, "der Welt zu zeigen, dass es uns gibt" und "Werbung für den ukrainischen Handball" zu machen.