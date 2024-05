TV Großwallstadt holt Jugend-Nationalspieler

Der Handball-Zweitligist TV Großwallstadt verpflichtet zur kommenden Saison einen deutschen Jugend-Nationalspieler. Er kommt von den Rhein-Neckar Löwen.

Joel Zimmer, der 16-jährige Rechtsaußen soll beim TV Großwallstadt sowohl in der A-Jugend der TVG Junioren Akademie spielen als auch im Kader der Zweitliga-Mannschaft eingesetzt werden. Beim TVG hat er einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.

„Joel ist noch ganz am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits in seinem jungen Alter hochgesteckte Ziele, die er zusammen mit uns erreichen will. Er wird neben Maxim Schalles und Dmytro Redkyn auf Rechtsaußen agieren und peu á peu in der Mannschaft seinen Platz finden. Auch in der Jugend wird Joel uns größtmöglich unterstützen. Ich bin begeistert von seinem Ehrgeiz und Können und sehr froh, dass Joel sich für den TV Großwallstadt entschieden hat", so TVG-Geschäftsführer Michael Spatz.

Joel Zimmer sagt: „Ich freue mich wirklich sehr, die Chance bei einem Verein aus meiner Region zu bekommen und meine ersten Schritte im Profibereich in so einem jungen Alter machen zu dürfen. Ich möchte das Vertrauen, das mir der TVG entgegenbringt, auf jeden Fall zurückzahlen und mein Bestes für den Verein geben. Ich freue mich schon sehr auf die Zeit beim TV Großwallstadt und dem tollen Team sowie der tollen Stimmung bei den Spielen."

„Joel ist ein hochtalentierter Spieler, der sowohl in der A-Jugend als auch im Bundesligakader zum Einsatz kommen soll und als Perspektivspieler gilt. Er hat im Probetraining einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Wir sind immer auf der Suche nach großen Talenten und mit Joel ist wieder eins bei uns gelandet. Wir wollen ihn in den nächsten Jahren sowohl bestmöglich fördern als auch fordern", meint Trainer Michael Roth.