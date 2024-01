TV Großwallstadt holt Eigengewächs zurück

Patrick Gempp verabschiedet sich im Sommer auf eigenen Wunsch vom Handball-Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV und wird zum Liga-Konkurrenten TV Großwallstadt wechseln. Für den Kreisläufer ist es die Rückkehr zu seinen handballerischen Wurzeln.

Patrick Gempp besitzt in Dessau eigentlich noch einen bis 2025 gültigen Vertrag, nutzt nun aber seine vertraglich zugesicherte Option. Beim TVG hat er jetzt einen Dreijahresvertrag unterschrieben.

Er war im Sommer 2022 von der HSG Wetzlar nach Dessau-Roßlau gewechselt und ein wichtiger Garant für die starke Saison 2022/23, als der DRHV nur knapp den Aufstieg in die Handball-Bundesliga verpasste.

Kein Spiel mehr für Dessau

Der derzeit verletzte Kreisläufer absolvierte in den letzten beiden Jahren 50 Pflichtspiele und erzielte dabei 142 Tore für die "Biber". Aufgrund seines in der Hinrunde im Heimspiel gegen TuSEM Essen erlittenen Kreuzbandrisses wird er kein weiteres Spiel mehr für die Blau-Weißen bestreiten können.

Mit dem Wechsel zu den Unterfranken kehrt Gempp zu dem Verein zurück, wo er 2015 seinen allerersten Profivertrag unterschrieb, nachdem er in der dortigen Junioren-Akademie unter anderem auch von DRHV-Co-Trainer Vanja Radic ausgebildet wurde.

Gempp: "War für mich unglaublich wichtig"

"In erster Linie bin ich Vanja, Uwe und Sebastian sehr dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen und das sie mich, seitdem ich hier bin, so unterstützt haben. Das war für mich unglaublich wichtig", so Patrick Gempp.

Der 27-Jährige fügt hinzu: "Für mich ist es ein Wechsel zurück zu meinem Jugendverein, zu meinen Handballwurzeln und zu meinem familiären Umfeld."

Radic: "Hat uns einen wichtigen Impuls gegeben"

Vanja Radic, Sportlicher Leiter beim DRHV, sagt über Gempp: "Mit seiner professionellen Einstellung zum Sport sowie seiner authentischen Persönlichkeit hat er unserem Verein einen wichtigen Impuls gegeben und der Mannschaft geholfen, einen weiteren Schritt in Richtung Professionalisierung zu gehen."

Radic betont: "Mit Tillman Leu und Tim Hertzfeld haben wir zwei Top-Kreisläufer im Kader, die bereits gezeigt haben, wie wichtig sie für unsere Mannschaft sind."

"Die Genesung läuft optimal"

„Ich bin sehr froh, dass wir Patrick davon überzeugen konnten, zur neuen Saison zu uns zu wechseln. Ich kenne Patrick schon lange, er ist ein super Typ, ein hervorragender Kreisläufer und passt perfekt ins Team", so TVG-Geschäftsführer Michael Spatz.

Spatz ergänzt: "Auch wenn Patrick gerade verletzungsbedingt ausfällt, sind wir davon überzeugt, dass er wieder zu alten Leistungsstärke finden wird und da gehört Patrick definitiv zu den stärksten Kreisläufern der Liga. Unser Mannschaftsarzt Doktor Petermann hat Patrick untersucht und die Genesung läuft optimal."