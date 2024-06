TV Großwallstadt hält Wintertransfer

Zweitligist TV Großwallstadt hat die Vertragsverlängerung mit einem Kreisläufer vermeldet und wird demnach mit einem Kreisläufertrio in die neuen Spielzeit gehen.

Wie der Verein in einer Pressemeldung mitteilte, wurde der Vertrag von Lars Röller um ein Jahr verlängert. Der 25-Jährige kam erst im Januar dieses Jahres kurzfristig zum TV Großwallstadt als Kreisläufer Dino Corak zum HSV Hamburg wechselte. In der kommenden Saison wird er mit Patrick Gempp und Florian Mohr das Kreisläufertrio bilden.

"Lars ist Anfang des Jahres aus Leutershausen zu uns gewechselt und musste in große Fußstapfen treten. Er hat seine Aufgabe aber gut gemacht und hat sich im Lauf der Rückrunde sehr gut in die Mannschaft integriert. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, den eigentlich nur bis zum Ende der aktuellen Saison datierten Vertrag mit ihm um ein weiteres Jahr zu verlängern", erklärt TVG-Geschäftsführer Michael Spatz die Entscheidung.

Trainer Michael Roth ergänzt: "Lars kam in einer schwierigen Phase zu uns und hat sich sofort von der ersten Minute an sowohl menschlich als auch sportlich weiterentwickelt. Deswegen geben wir ihm noch einmal die Chance, mit Florian Mohr in den Konkurrenzkampf zu gehen und sich dabei stetig weiterzuentwickeln."

"Ich freue mich, weiterhin Teil des TVG-Teams zu sein. Die Integration lief super, auch wenn es während der Saison natürlich schwieriger ist, als wenn man von Beginn an da ist. Ich habe Bock, eine erfolgreiche Saison mit der Mannschaft und den tollen Fans zu spielen", blickt Lars Röller voller Vorfreude auf die kommende Spielzeit.

Lars Röller kommt gebürtig aus Ludwigshafen am Rhein. Von 2005 bis 2013 lief der 25-Jährige für die TSG Mutterstadt auf, bevor er zur TSG Friesenheim wechselte. Von 2015 bis 2018 spielte er für die B- und A-Jugend der Rhein-Neckar-Löwen. Dort sammelte er auch erste Erfahrungen im Profibereich, bevor er 2019 zur HBW Balingen-Weilstetten wechselte. Ab der Spielzeit 2021/22 trug er das Trikot von Drittligist SG Leutershausen, bevor er im Januar 2024 kurzfristig zum TV Großwallstadt in die zweite Liga wechselte.