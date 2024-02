TV Gelnhausen verpflichtet "sehr umworbenen" Spieler

Der Handball-Drittligist TV Gelnhausen verpflichtet zum Sommer 2024 einen "sehr umworbenen" Rückraumspieler vom Liga-Konkurrenten TuS Dansenberg.

Jonas Dambach wechselt zum TV Gelnhausen. Der 25-Jährige kommt vom Liga-Konkurrenten TuS Dansenberg zu den Barbarossastädtern.

Mit 96 erzielten Treffern rangiert der Linkshänder in der Staffel Süd-West aktuell auf dem elften Platz in der Torschützenliste. Über die Stationen TSV Buchen, TV Großwallstadt Junioren, Falken TSG Groß-Bieberau und Dansenberg kommt der in Griesheim wohnende Dambach nun nach Gelnhausen.

"Ich freue mich sehr auf die Mannschaft. Sie ist jung, dynamisch und individuell sehr gut ausgebildet", sagt Dambach, der im rechten Rückraum zum Einsatz kommen soll.

Wurfkraft aus dem Rückraum

"Jonas ist ein gestandener Drittliga-Spieler, der mit seinen 25 Jahren und seiner leidenschaftlichen Spielweise sehr gut in unser Team passt. Er war ein sehr umworbener Spieler, der sich am Ende aber klar für den TV Gelnhausen entschieden hat und wir freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft mit ihm", sagt TVG-Manager Philip Deinet.

"Wir freuen uns sehr, dass die Verpflichtung von Jonas geklappt hat. Mit seiner Wurfkraft aus dem Rückraum bringt er eine zusätzliche Qualität mit, die unser Angriffsspiel bereichern wird", sagt Gelnhausens Cheftrainer Matthias Geiger.