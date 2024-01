TV Gelnhausen holt Rechtsaußen zurück in die 3. Liga

Der TV Gelnhausen holt einen neuen Rechtsaußen. Er wechselt bereits im Februar zum Handball-Drittligisten.

Der gerade erst 24 Jahre alt gewordene Rechtsaußen Simon Belter hat einen Dreijahresvertrag beim TV Gelnhausen unterschrieben. Belter ist ein Vorgriffstransfer auf kommende Saison. Damit reagiert der Verein auf den Rückzug von Tim Altscher.

Das TVG-Eigengewächs hatte vor Weihnachten angekündigt, einen Schritt kürzer treten zu wollen. Altscher wird in der kommenden Spielzeit für die 2. Mannschaft der Barbarossastädter auflaufen.

Belter stammt aus der Jugend des TV Hüttenberg und kam in dieser Zeit auch auf einige Einsätze in der 2. Handball-Bundesliga. 2020 wechselte er in die 3. Liga zur HSG Dutenhofen/Münchholzhausen, bevor es ihn in der aktuellen Saison 2023/24 zur HSG Pohlheim in die Oberliga zog. Nun folgt also der Wechsel zurück in die 3. Liga zum TV Gelnhausen.

"Für mich war immer klar, dass ich gerne wieder in der 3. Liga spielen möchte. Als ich dann gehört habe, dass der TV Gelnhausen Interesse zeigt, habe ich keine Sekunde gezögert", sagt Belter. Er freue sich auf die sehr junge Mannschaft, die "enormes Potential" zeige.

"Junger und sehr talentierter Spieler"

Der sprunggewaltige Linkshänder wird mit seiner Partnerin auch nach Gelnhausen ziehen. "Es hilft, sich mit dem Verein zu identifizieren und die Bedeutung des Handballs in der Stadt, bei den Fans und im Verein besser zu verstehen. Gelnhausen ist eine sehr schöne Stadt, vor allem die Altstadt. Ich bin mir sicher, dass meine Freundin und ich uns hier wohlfühlen werden und uns schnell einleben", so Simon Belter.

"Simon ist ein junger und sehr talentierter Spieler, der in den letzten Jahren viel Spielzeit bekommen hat. Wir wollen ihn beim TV Gelnhausen weiterentwickeln. Daher ist es sehr gut, dass er schon im Februar zu uns stößt. So können wir ihn sehr gut auf die kommende Saison vorbereiten und seine Entwicklung vorantreiben", sagt Cheftrainer Matthias Geiger.

"Mit Simon holen wir einen ambitionierten Rechtsaußen aus der Region nach Gelnhausen, der neben einer guten handballerischen Ausbildung auch schon Drittliga-Erfahrung mitbringt. Ich möchte mich bei der HSG Pohlheim bedanken, dass Simon schon im Februar zu uns stoßen kann, damit wir die notwendige Eingewöhnung in das Umfeld und in unser Spielsystem mit Blick auf die neue Saison starten können", so TVG-Manager Philip Deinet.