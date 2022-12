TV-Gelder: Frauen-Bundesliga mit solidarischer Verteilung - trotz "neuer Dimension"

Die Verteilung der TV-Gelder in der Frauen-Bundesliga von 2023 bis 2027 steht fest.

Wie der DFB am Freitag mitteilte, erreicht die Ausschüttung zwischen den Spielzeiten 2023/24 und 2026/27 "eine neue Dimension im deutschen Frauen-Fußball". Dem Verband zufolge werden insgesamt 20,7 Millionen Euro ausgeschüttet, sprich: 5,175 Millionen Euro pro Saison. An die Klubs werden 90 Prozent ausgeschüttet (4,657 Millionen Euro). Die übrigen 10 Prozent verbleiben - wie in der 3. Liga - beim Verband, der diese Erlöse zur erstmaligen Erhebung von flächendeckenden Spieldaten einsetzen wird.

Die TV-Gelder werden an alle Klubs zu gleichen Teilen ausgeschüttet. Anders als in der Bundesliga werden die Gelder also nicht gestaffelt verteilt. "Dass die Gleichverteilung der Erlöse beibehalten wird, ist in Anbetracht der gravierenden Steigerung bei den Medienerlösen ein starkes Zeichen der Solidarität", sagt DFB-Vize-Präsidentin Sabine Mammitzsch, die für Frauen- und Mädchenfußball zuständig ist.

"Wir sind überzeugt, dass die erhöhten Mittel zu einer weiteren Stärkung und Professionalisierung der Liga sowie ihrer Klubs beitragen wird. Das sind sehr gute Voraussetzungen, um den aktuell sehr positiven Trend fortzusetzen", so Mammitzsch.