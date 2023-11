TV, Favoriten, Rekordkulisse: Fragen und Antworten zur Handball-EM in Deutschland

Zum ersten Mal in der Geschichte findet die Handball-Europameisterschaft der Männer in Deutschland statt. Die wichtigsten Infos dazu gibt es hier im Überblick.

Handball-EM 2024 zum ersten Mal in Deutschland

Alle zwei Jahre findet im Handball die Europameisterschaft statt, für die sich die besten europäischen Teams in einer vorherigen Qualifikation ihr Teilnahme-Ticket erspielen müssen. Seit 1994 gibt es den recht jungen Wettbewerb erst, zum ersten Mal überhaupt findet er diesmal in Deutschland statt.

Wo finden die EM-Spiele statt?

Es gibt sechs Schauplätze für die insgesamt 65 Partien. Die Vorrunde wird in Mannheim, München und Berlin ausgetragen, in der Hauptstadt hat auch das deutsche Team seine Vorrundenspiele. Sollte sich das DHB-Team dann im Anschluss für die Hauptrunde qualifizieren, würde es in Köln weiterspielen. Austragungsort in der Hauptrunde ist neben Köln außerdem Hamburg. In Köln steigt schließlich dann die Finalrunde, das heißt Halbfinals, Spiel um Platz fünf, Spiel um Platz drei und Endspiel. Der Standort Köln hat Erfahrung im Austragen von Endturnieren im Handball, seit der Saison 2009/10 findet das Final Four, die Finalrunde der Champions League, jedes Jahr in der Kölner Lanxess Arena statt. Seit der vergangenen Spielzeit wird auch das Final Four im DHB-Pokal dort ausgespielt.

Wo ist das Eröffnungsspiel?

Der sechste Standort der Europameisterschaft ist Düsseldorf, dort werden nur die beiden Spiele am ersten Tag, dem 10. Januar ausgetragen - die Partie Frankreich gegen Nordmazedonien und schließlich das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und der Schweiz (20.45 Uhr). Diese Spiele werden im Düsseldorfer Fußballstadion stattfinden und mehr als 50.000 Zuschauer dabei sein. Möglich wird die Rekordkulisse durch eine zusätzliche Innenraumtribüne mit einer Kapazität von rund 9000 Plätzen. Die Tickets sind bereits verkauft und damit steht bereits ein Handball-Zuschauerrekord fest. Die Bestmarke bis dato hat das Bundesliga-Spiel der Rhein-Neckar Löwen gegen den HSV Hamburg erreicht, als 44.189 Fans in Frankfurt am Tag des Handballs ins Waldstadion kamen.

Wann startet die Europameisterschaft?

Die Handball-Europameisterschaft 2024 startet am Mittwoch, 10. Januar, mit den Auftaktspielen in Düsseldorf und endet 18 Tage später mit dem Finale in Köln am Sonntag, 28. Januar.

Wie ist der Modus der Handball-WM 2024?

Insgesamt gibt es 24 Mannschaften, die in sechs Vierergruppen eingeteilt sind. Die beiden Bestplatzierten jeder Gruppe erreichen die Hauptrunde, wo sie gemeinsam in derselben Gruppe landen und das Ergebnis aus dem Vorrunden-Duell mitnehmen. Die Hauptrunde umfasst zwei Gruppen mit jeweils sechs Teams. Deren Gruppensieger sowie die Zweitplatzierten treten anschließend über Kreuz im Halbfinale gegeneinander an, die Sieger der Halbfinals stehen sich im Finale gegenüber. Auch um die Plätze fünf und drei gibt es noch eine Partie.

Wer sind die Vorrundengegner des DHB?

Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason trifft in der Gruppe A zum Auftakt am 10. Januar auf die Schweiz, nach drei Tagen Pause geht es dann in Berlin gegen Nordmazedonien am 14. Januar weiter (20.30 Uhr), ehe zum Abschluss der Vorrunde am 16. Januar das Top-Duell mit Titelkandidat Frankreich ansteht (20.30 Uhr).

Wer spielt in den anderen EM-Gruppen?

Die weiteren Vorrundengruppen der EM im Überblick:

Der Spielplan Der EM-Spielplan und die Gruppen in der Übersicht

Gruppe B: Kroatien, Österreich, Rumänien, Spanien

Gruppe C: Island, Montenegro, Serbien, Ungarn

Gruppe D: Färöer, Norwegen, Polen, Slowenien

Gruppe E: Bosnien-Herzegowina, Georgien, Niederlande, Schweden

Gruppe F: Dänemark, Griechenland, Portugal, Tschechien

Wo kann man die Spiele im TV oder per Stream verfolgen?

Im Oktober 2019 hatte sich die Telekom überraschend die Live-Rechte für alle 51 EM-Spiele 2024 gesichert, die Rechte dann aber zum Teil weiterverkauft. ARD und ZDF übertragen daher nun abwechselnd alle Spiele der deutschen Mannschaft im Fernsehen live. Insgesamt können ARD und ZDF per Sublizenz 34 von 51 Spielen zeigen, dazu zählen neben den deutschen Spielen auch die Halbfinals sowie das Endspiel. Die 17 anderen Spiele hat sich RTL gesichert. Dazu gehören neben Gruppenspielen auch zwei Achtelfinals und ein Viertelfinale. Somit sind alle Partien im Free-TV sowie bei den jeweiligen Mediatheken der übertragenden Sender im Stream zu sehen.

Wer sind die Favoriten bei der Handball-EM?

Zu den Favoriten zählen die üblichen Verdächtigen. So rechnen sich Dänemark, amtierender Weltmeister, Vizeeuropameister Spanien, der amtierende Europameister Schweden, Vizeweltmeister Frankreich und Norwegen gute Chancen aus. Auch das deutsche Team hofft auf einen ähnlich großen Erfolg wie bei der Weltmeisterschaft 2007 im eigenen Land, als am Ende der WM-Titel stand.

Wer steht im deutschen Kader?

Der Kader der deutschen Nationalmannschaft steht noch nicht fest. Trainer Alfred Gislason wird diesen einige Tage vor dem Start der Europameisterschaft verkünden, dann stehen auch noch zwei Vorbereitungsspiele gegen Portugal in Flensburg am 4. Januar und in Kiel am 6. Januar an. So sah der Kader bei den November-Länderspielen aus.

Wie sieht der Fahrplan bis zur EM aus?

Mit der Fixierung der letzten beiden Länderspiele steht auch das Programm des Europameisters von 2016: Nach einem Kurzlehrgang vom 27. bis zum 29. Dezember in Frankfurt am Main wird Gislason seine Auswahl bereits am Neujahrstag in Brunsbüttel zusammenziehen. Nach den Partien gegen Portugal reist der DHB-Tross am 7. Januar ins nächste Basislager nach Köln. Dort folgt die Vorbereitung auf das am 10. Januar in Düsseldorf stattfindende Eröffnungsspiel gegen die Schweiz.