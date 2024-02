TV Emsdetten verstärkt sich mit Rückraumspieler aus Hamm

Handball-Drittligist TV Emsdetten hat sich kurzfristig noch einmal verstärkt und den den 30-jährigen Rechtshänder Marian Orlowski vom ASV Hamm-Westfalen ab sofort unter Vertrag genommen.

"Ich freue mich sehr auf die anstehenden Aufgaben. Der TV Emsdetten gehört für mich in die 2. Bundesliga und ich will dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen", sagte Marian Orlowski bei der Vertragsunterzeichnung in der TVE-Geschäftsstelle.

"Wir hatten Marian mitgeteilt, dass wir seinen Vertrag nicht über den Sommer hinaus verlängern", erklärte ASV-Geschäftsführer Guido Heerstraß. Nun sei man der Bitte des Spielers nachgekommen, seinen Vertrag vorzeitig aufzulösen.

“Als wir vor ein paar Wochen in Gesprächen von der Chance erfuhren, dass es eventuell eine kleine Möglichkeit gibt Marian zu sofort zu verpflichten, haben Sören, Lennart und ich diese Option intensiv diskutiert und alle Hebel in Bewegung gesetzt. Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, Marian vom TVE und unserer Idee zu überzeugen", so TVE-Geschäftsleiter Florian Ostendorf.

Qualitäten in Abwehr und Angriff

"Durch seine Qualitäten in der Abwehr auf der Halbposition und im Innenblock passt er super in unser System. Im Angriff ist er variabel auf Rückraumlinks und Rückraummitte einsetzbar", so Sören Kress, sportlicher Berater des TVE. Neben Hamm spielte der gebürtige Lüdenscheider auch beim TuS N-Lübbecke und dem TVB Stuttgart.

"Wir haben immer betont, dass wir die letzte freie Kaderposition mit Bedacht besetzen wollen und sind uns sicher, dass uns dies mit der Verpflichtung von Marian gelungen ist. Marian hat vom ersten Gespräch an für unser Projekt gebrannt und wird den Kader quantitativ sowie qualitativ für die intensive Rückrunde noch einmal verstärken", erklärt Ostendorf.

"Für seine neue Aufgabe wünschen wir ihm viel Erfolg. Wir haben uns diese Entscheidung in der laufenden Saison nicht leicht gemacht, diese aber am Ende im Sinne des Spielers gefällt", betonte ASV-Gesellschafter Franz Dressel.