TV Emsdetten holt Ex-Bundesligisten

Nach der Verpflichtung von Ben Beekmann vermeldet der TV Emsdetten nun einen weiteren Neuzugang auf Linksaußen und schließt die Kaderplanung auf dieser Position damit ab.

Marc Esche wechselt zum TV Emsdetten, wo er einen Zweijahresvertrag unterschrieb. Der 25-Jährige bringt die Erfahrung von 91 Erstligaspielen mit und wird zusammen mit Ben Beekmann das neue Duo auf Linksaußen bilden.

"In erster Linie bin ich dankbar für die Chance und das Vertrauen, das mir der TV Emsdetten entgegenbringt. Ich bin von den Plänen, sich kurzfristig wieder in der 2. Bundesliga zu etablieren, absolut überzeugt und denke, dass ich mit meinen Fähigkeiten dabei helfen kann", kommentiert Marc Esche seinen Wechsel.

"Marc ist ein Spieler, der einen guten Kontrast zu Ben bietet. Er ist sehr athletisch und bringt Erfahrung aus der 1. Liga mit, während er gleichzeitig noch jung und in einem guten Handballalter ist. Er hat sich im Training gut präsentiert und hinterlässt nicht nur sportlich, sondern auch menschlich einen sehr guten Eindruck.", freut sich Sören Kress, sportlicher Berater des TV Emsdetten, über die Neuverpflichtung.

Trainer Lennart Lingener ergänzt: "Ich bin sehr froh darüber, dass wir Marc vom TVE überzeugen konnten. Er ist hochmotiviert hier in Emsdetten zu zeigen, dass seine Profikarriere im Handballsport noch nicht vorbei ist. Er kommt mit der Erfahrung von 91 Bundesligaspielen zu uns und wird uns damit sehr helfen. Dementsprechend freue ich mich auf die zukünftige Zusammenarbeit."

Neun Jahre Leipzig

Ursprünglich stammt Marc Esche aus der Region Westsachsen, wo er mit dem Handballspielen begann. Später wechselte er auf die Sportschule nach Leipzig. Mit der B-und A-Jugend der Leipziger gewann der Linksaußen in den Jahren 2014 bis 2016 drei deutsche Meisterschaften nacheinander.

Als 19-Jähriger schaffte er schließlich den Sprung in die Profimannschaft des SC DHfK und spielte von 2018 bis 2022 in der Bundesliga. Nach insgesamt neun Jahren in Leipzig wechselte er dann zum HC Burgenland, zwei Jahren später folgt nun der Wechsel zum TV Emsdetten.