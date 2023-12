TV Emsdetten: Bjarne Budelmann verlängert

Der TV Emsdetten hat den Vertrag mit Bjarne Budelmann verlängert - und zwar gleich bis 2027. Auf diese Laufzeit einigten sich die für den Spielbetrieb des Drittligisten zuständige TV Emsdetten Marketing GmbH mit dem 22-jährigen Mittelmann, der im Sommer 2022 vom ATSV Habenhausen zum TVE gewechselt war.

"Wir sind stolz, dass wir den Vertrag mit Bjarne - trotz zahlreicher anderer Interessenten - frühzeitig bis 2023 verlängern konnten. Bjarne hat sich in letzter Zeit großartig entwickelt und passt genau zu unserer Spielphilosophie und unserer Idee für die nächsten Jahre. Er ist nach wie vor ein junger Kerl, dem in den nächsten Jahren die Zukunft gehören wird", so TVE-Geschäftsleiter Florian Ostendorf.

Auch TVE-Trainer Lennart Lingener zeigte sich erfreut über die langfristige Bundesung des Spielers, der sich nach einer Kreuzbandverletzung zurück in den Kader kämpfte und sich in der Folge zu einem Leistungsträger entwickelte. "Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, Bjarne langfristig zu binden. Seine Entwicklung ist noch nicht am Ende und ich freue mich darauf, weiter mit ihm arbeiten zu dürfen."

Bjarne Budelmann, dessen Vertrag bis 2027 ligaunabhängig ist, erklärte bei der Vertragsunterzeichnung: "Ich fühle mich hier beim TVE sehr wohl und bin überzeugt vom eingeschlagenen Weg. Ich möchte mich hier weiter entwickeln und freue mich auf meine Zukunft beim TVE. Außerdem bedanke ich mich bei den TVE-Verantwortlichen für das entgegenbrachte Vertrauen."