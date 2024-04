TV Emsdetten bindet Leistungsträger

Der TV Emsdetten, Aufstiegsanwärter in die 2. Handball-Bundesliga, hat einen Leistungsträger weiter an sich gebunden.

Der niederländische Rückraumspieler und Leistungsträger Robin Jansen hat seinen Vertrag beim TVE ligaunabhängig bis 2026 verlängert. Robin Jansen kam bereits 2021 zum TVE. Nach seiner schweren Schulterverletzung im Dezember 2021 feierte er im Oktober 2022 sein Comeback.

"Die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Robin Jansen ist ein starkes Signal an unsere Partner, Sponsoren und Fans. Die Verlängerung zeigt uns, dass wir insgesamt auf einem sehr guten Weg sind. Robin ist ein absoluter Sympathie- und Leistungsträger. Er und seine Spielweise passen perfekt zu unserer sportlichen Ausrichtung", resümiert Florian Ostendorf, Geschäftsleiter der TV Emsdetten Marketing GmbH.

"Das Gesamtpaket in Emsdetten ist für mich sehr stimmig und ich fühle mich in der Region absolut wohl. Sportlich wollen wir kurzfristig wieder in die 2. Bundesliga - mit diesem Ziel kann ich mich absolut identifizieren", so Robin Jansen.

"Für meine Handball-Philosophie ist Robin der perfekte Spieler. Auch wenn die Torausbeute im Vergleich zu den letzten Spielzeiten vielleicht etwas geringer ausgefallen ist, hat sich Robins Wert und Qualität als Teamplayer enorm gesteigert", betont Trainer Lennart Lingener.