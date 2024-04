TV 05/07 Hüttenberg verpflichtet U20-Nationalspieler

Der Handball-Zweitligist TV 05/07 Hüttenberg verstärkt sich weiter für die kommende Saison. Die Mittelhessen verpflichten ab dem Sommer den U20-Nationalspieler Leif Haack für den linken Rückraum.

Der 18-Jährige stammt aus der Jugend des THW Kiel und stieß bereits mit 16 Jahren zum Kader des TSV Altenholz in der 3. Liga Nord. Von dort wechselte der talentierte Halblinke letzten Sommer gemeinsam mit Bruder Jannes zum Ligakonkurrent HSG Ostsee und gehört außerdem zum Kader der U20-Nationalmannschaft des DHB. Der 1,96 Meter große Rückraumspieler soll beim TVH sowohl vorne für mehr Gefahr aus der zweiten Reihe sorgen als auch in der Defensive den Mittelblock weiter verstärken. Haack erhält beim TV Hüttenberg einen Zweijahresvertrag.

Haack selbst ist sehr zufrieden mit der Entscheidung: "Als ich das Angebot erhielt, für Hüttenberg zu spielen, musste ich nicht lange über den Wechsel nachdenken. Schon nach den ersten Gesprächen hatte ich ein sehr gutes Bauchgefühl und nachdem ich das Team in einem Probetraining kennenlernen durfte, stimmte für mich alles. Ich glaube, mich hier sowohl sportlich als auch persönlich gut weiterentwickeln zu können und freue mich, mit dann 19 Jahren, Teil dieses ebenfalls jungen und talentierten Teams zu werden. Mit meinem Umzug aus Schleswig-Holstein nach Hüttenberg warten ein paar Herausforderungen auf mich und tatsächlich freue ich mich auch darauf, diese zu meistern."

Auch Timm Schneider, der Geschäftsführer des TVH, zeigte sich positiv gestimmt: "Ich freue mich, dass sich Leif für den TVH entschieden hat. Er passt von seinem Charakter her sehr gut zum TVH und der Mannschaft. Leif war im ersten Kontakt direkt sehr offen zu uns und hat sich auch sehr schnell dazu entschieden, dass er zum TVH wechseln möchte. Er wird uns sowohl im Angriff als auch in der Abwehr weiterhelfen."

"Mit ihm bekommen wir zudem etwas mehr Größe in den Kader, so dass wir unsere 6:0-Abwehr ausbauen können und diese so hoffentlich zu einer taktischen Alternative wird. Er hat im Probetraining überzeugt. Das ist nicht immer leicht, wenn man die Abläufe einer Mannschaft und die Stärken seiner Mitspieler noch nicht kennt. Daher freue ich mich, dass wir zur kommenden Saison einen Juniorennationalspieler bei uns haben werden, der im besten Falle sogar als Europameister zu uns nach Hüttenberg kommen wird", führte Schneider fort.