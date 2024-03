TV 05/07 Hüttenberg bindet Eigengewächs für ein weiteres Jahr

Handball-Zweitligist TV 05/07 Hüttenberg baut auch in der Saison 24/25 auf die Dienste von Rückraumspieler Johannes Klein. Der im Sommer auslaufende Vertrag des 27-Jährigen wird um ein weiteres Jahr verlängert.

Der gebürtige Gambacher, der wie viele andere Spieler aus der Jugend des TVH stammt, gehört bereits seit 2018 fest zum Kader der Bundesligamannschaft. Nicht nur in der Abwehr ist Klein eine wichtige Stütze. Zuletzt bewies der Rechtshänder wie schon so oft, dass er auch im Angriff auf allen Rückraumpositionen eine wertvolle Alternative sein kann. Zudem gehört der Teamplayer, der nun in seine siebte Saison bei den Mittelhessen geht, auch durch seine mannschaftsdienliche Persönlichkeit zu den Säulen des jungen Teams.

"Ich freue mich sehr auf ein weiteres Jahr beim TVH und mit dieser tollen Mannschaft, in der ich mich sehr wohl fühle. Hüttenberg gibt mir damit außerdem die Möglichkeit, mein Studium zu beenden und den Berufseinstieg mit dem Handball zu kombinieren", spricht Klein begeistert über die Entscheidung.

Auch Geschäftsführer Timm Schneider ist mit Blick auf die Vertragsverlängerung positiv gestimmt: "Ich bin froh, dass wir bei dem etwas größeren Umbruch in der kommenden Saison mit Johannes um ein weiteres Jahr verlängern können. Johannes hat sich in den letzten Jahren vor allem in der Abwehr als sehr verlässlich gezeigt und ist für das Mannschaftsgefüge sehr wichtig. Mit ihm kann man immer Spaß haben und es freut mich, dass wir einen weiteren Mittelhessen an uns binden konnten."