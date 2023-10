"Tut weh": Diakhite fehlt Osnabrück längerfristig

Es hatte sich abgezeichnet, nun herrscht Gewissheit: Der VfL Osnabrück muss "längere Zeit" auf Oumar Diakhite verzichten. Der Verteidiger hat sich eine Schulterverletzung zugezogen.

Was war passiert? Beim dramatischen 2:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern hatte sich Diakhite in der Schlussphase an der linken Schulter verletzt. Da Osnabrück zu diesem Zeitpunkt sein Wechselkontingent bereits ausgeschöpft hatte, musste der Verteidiger die Partie dennoch bis zum Schlusspfiff zu Ende spielen. Mit dick bandagiertem Gelenk machte der 29-jährige Senegale weiter - und wurde zu einer tragischen Figur des Matches.

Denn in allerletzter Sekunde der achtminütigen Nachspielzeit wurde Diakhite von Lauterns Tomiak angeköpft, von dessen Körper trudelte der Ball an VfL-Keeper Lennart Grill vorbei zum Endstand ins Netz. Damit nicht genug: Denn unmittelbar nach Schlusspfiff gingen die VfL-Verantwortlichen von einer schwerwiegenderen Verletzung bei Diakhite aus.

Und die ersten Befürchtungen wurden durch weitergehende Untersuchungen bestätigt. Denn wie die Niedersachsen mitteilten, wird Diakhite "für längere Zeit" ausfallen. Allerdings teilte der VfL keine Diagnose mit.

"Der längere Ausfall von Oumar tut weh", wird VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh auf der Klub-Website zitiert. "Er hat in den Spielen gegen Hamburg und Kaiserslautern gute Leistungen gezeigt, seine Formkurve ging steil nach oben. Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung und werden ihn bis zu seinem Comeback maximal unterstützen."

Diakhite wechselte vor dieser Saison vom SV Sandhausen nach Osnabrück, nach Startschwierigkeiten in Osnabrück hatte er sich zuletzt in die Startelf gekämpft. Zuvor hat Diakhite in Deutschland auch für Eintracht Braunschweig gespielt, für die niedersächsischen Löwen absolvierte er in der Rückrunde der Saison 2020/21 17-Zweitligapartien. Diakhite startete seine Karriere in den USA, seine erste Europastation war Portugal. Dort absolvierte er für GD Estoril Praia 32 Erstligapartien.