"Tut unserem Spiel sehr gut": Rostock verlängert langfristig mit Ingelsson

Kurz vor dem Saisonauftakt in der 2. Bundesliga hat Mittelfeldspieler Svante Ingelsson seinen laufenden Vertrag bei Hansa Rostock um zwei weitere Jahre verlängert.

Als bis dato elfter Schwede in der Geschichte Hansa Rostocks schloss sich Svante Ingelsson im Sommer 2021 dem damaligen Zweitliga-Aufsteiger an. Rund zwei Jahre später startet der 25-Jährige am kommenden Sonntag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den 1. FC Nürnberg in seine mittlerweile dritte Saison mit der Kogge. Dass anschließend weitere folgen, ist seit Freitagnachmittag noch einmal deutlich wahrscheinlicher geworden. Um zwei Jahre, bis Sommer 2026, hat der Schwede seinen laufenden Vertrag verlängert, wie die Rostocker mitteilten.

„Svante ist ein Spieler mit großem fußballerischen Potential, der verlässlich seine Leistungen abruft und mit seiner hohen Laufbereitschaft, seiner Variabilität und seiner physischen Präsenz unserem Spiel sehr gut tut", wird FCH-Sportdirektor Kristian Walter in einer Pressemitteilung zitiert.

Ingelsson: "Sowohl persönlich als auch fußballerisch nochmal ein Stück gereift"

Der Mittelfeldspieler, der aus der Jugend des schwedischen Erstligisten Kalmar FF stammt und zu Beginn seiner Karriere in Italien für Udinese Calcio und Delfino Pescara spielte, wechselte nach knapp einem Jahr beim SC Paderborn im Sommer 2021 zur Kogge. Für den FCH absolvierte Ingelsson seither insgesamt 55 Pflichtspiele, in denen er zwei Tore erzielte.

Für den Schweden selbst war die Entscheidung, sich weiter an Hansa zu binden, schnell getroffen: "Ich denke, dass ich in den vergangenen zwei Jahren sowohl persönlich als auch fußballerisch nochmal ein Stück gereift bin und mich weiterentwickeln konnte. Ich bin sehr zufrieden, wie es hier in Rostock für mich läuft und musste daher auch nicht lange überlegen, ob ich bleiben will."