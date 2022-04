"Tut uns einfach gut": Petersen verlängert beim SC Freiburg

Nils Petersen (33) hat seinen Vertrag beim SC Freiburg verlängert. Das gab der Bundesligist am Freitag bekannt.

Petersens Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen, zuletzt hatte der Stürmer seinen Verbleib beim SC offen gelassen und auch einen Abschied im Sommer nach dann über sieben Jahren Vereinszugehörigkeit in Erwägung gezogen. "Der Verein würde mir wohl keine Steine in den Weg legen, wenn ich mich verändern wollen würde", hatte der Stürmer noch im Januar erklärt. "Wahrscheinlich würde er mir auch einen neuen Vertrag anbieten, wenn ich sage, dass ich nochmal angreifen will."

Im Februar hatte Petersen dann berichtet, dass ihm der Verein ein Angebot vorgelegt habe ("Jetzt liegt es an mir") - nun erfolgte die Unterschrift. Wie der SC am Freitag, einen Tag vor dem Bundesliga-Hit gegen Petersens Ex-Klub FC Bayern (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), bekanntgab, hat der Rekordtorschütze des Vereins (99 Treffer) seinen Vertrag verlängert. Zur Laufzeit machte der Klub wie gewohnt keine Angaben.

"Wir haben Nils bewusst alle Zeit gegeben, damit er für sich eine gute Entscheidung treffen kann. Jetzt freuen wir uns sehr über die Verlängerung dieser so erfolgreichen und besonderen Zusammenarbeit", wird Vorstand Jochen Saier einer Klubmitteilung zitiert. "Nils hat in den vergangenen sieben Jahren Großes für den Sport-Club geleistet und auch in jüngster Zeit gezeigt, dass er immer noch ein besonderer Abschlussspieler sein kann. Nils tut uns auf und neben dem Platz einfach gut."

Mein Blick ist nach vorne gerichtet und ich möchte mit diesem Team noch einiges reißen. Nils Petersen

Petersen spielt seit Januar 2015 für den SC Freiburg. Nachdem er von Werder Bremen zunächst ausgeliehen worden war, kam er im darauffolgenden Sommer trotz Abstieg in die 2. Bundesliga fest zum SC, mit dem er nach nur einer Saison und satten 21 Toren in 32 Spielen wieder aufstieg. Für Freiburg bestritt der aus Wernigerode stammende Angreifer insgesamt über 230 Pflichtspiele. Außerdem avancierte der erfolgreichste Joker der Bundesliga-Geschichte 2018 zum Nationalspieler und kam zweimal für die DFB-Auswahl zum Einsatz.

In dieser Spielzeit schoss Petersen drei Tore in 16 Bundesliga-Einsätzen (bei 14 Einwechslungen, kicker-Note 3,67) - und hat noch viel vor: "Mein Blick ist nach vorne gerichtet und ich möchte mit diesem Team noch einiges reißen. Ich freue mich daher über die Vertragsverlängerung und die Aufgaben, die auf uns warten", sagte der Offensivmann.