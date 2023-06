"Tut richtig weh": Struff verpasst ersten ATP-Titel in Stuttgart nur knapp

Jan-Lennard Struff musste sich trotz einer starken Leistung im Finale des ATP-Turniers in Stuttgart dem Amerikaner Frances Tiafoe geschlagen geben. Die Entscheidung fiel erst im Tie-Break des dritten Satzes.

Jan-Lennard Struff hat in Stuttgart seinen ersten Titel auf der ATP-Tour knapp verpasst. Der 33-jährige Warsteiner verlor am Sonntag das Endspiel des Rasenturniers gegen den an Nummer drei gesetzten Frances Tiafoe aus den USA mit 6:4, 6:7, 6:7 (8:10). Damit wartet Struff trotz 28 Assen auch nach seiner dritten Final-Teilnahme auf seine Titel-Premiere.

"Es tut richtig weh, das Match vor deutschem Publikum zu verlieren", sagte Struff nach der hauchdünnen Niederlage, stellte in seiner Rede nach dem "unfassbar engen" Match aber auch fest: "Es war eine wunderschöne Woche für mich. Heute war eine unfassbare Stimmung, vielen Dank für die Unterstützung. Es hat mir unglaublich viel bedeutet." Tiafoe bejubelte derweil seinen Triumph: "Ein unglaubliches Match", sagte er.

Nachdem Struff den ersten Satz noch gewonnen hatte und dabei vor allem bei eigenem Service brillierte, steigerte sich Tiafoe im zweiten Satz zunehmend. Zwar konnte Struff zunächst noch drei Satzbälle zum 1:1-Ausgleich abwehren und den US-Amerikaner in den Tie-Break zwingen. Dort dominierte Tiafoe jedoch nach Belieben, erlaubte dem Deutschen nur einen Punktgewinn und zwang das Match in den Entscheidungssatz.

Trotz dieses vorübergehenden Rückschlags setzte Struff auch im dritten Satz sein starkes Aufschlagspiel fort und hielt das Match ausgeglichen. Schließlich musste der Tie-Break über den Turniersieg entscheiden. Unterstützt vom Stuttgarter Publikum konnte der 33-Jährige dort in einem dramatischen Spielverlauf zwei Matchbälle des Amerikaners abwehren, vergab allerdings auch selbst eine Möglichkeit zum Sieg. Nach über zwei Stunden nutzte Tiafoe schließlich seinen dritten Matchball und feierte seinen dritten Triumph auf der ATP-Tour.

Becker: "Wirklich Weltklasse"

Zwei Wochen vor dem Wimbledon-Auftakt am 3. Juli ist Struff dennoch in Topform. In der baden-württembergischen Hauptstadt hatte er schließlich auf ganzer Linie überzeugt: Als ungesetzter Spieler warf er Zhizhen Zhang, Tommy Paul, Richard Gasquet und schließlich auch Hubert Hurkacz aus dem Turnier. Im Finale wuchs er gegen den an Position drei gesetzten Tiafoe noch einmal über sich hinaus. Trotzdem reichte es am Ende knapp nicht. Seine neu gefundene Stärke will Struff in der kommen Woche beim Rasenturnier in Halle/Westfalen erneut unter Beweis stellen.

Boris Becker hatte sich zuvor begeistert gezeigt: "Er spielt wirklich Weltklasse momentan. Ich sehe keine Grenze", sagte der 55-Jährige nach Struffs Halbfinale gegen Hurkacz. Dass der 33-Jährige wieder Alexander Zverev als deutsche Nummer eins in der Weltrangliste ablösen würde, stand bereits vor dem Endspiel fest.