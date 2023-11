"Tut mir total leid": Grifos Ärger über seinen Fehltritt

Dem SC Freiburg fehlte in Leipzig nicht viel für einen Punktgewinn. Ein Fehltritt von Kapitän Vincenzo Grifo war jedoch der Knackpunkt beim 1:3.

30 Minuten lang sah es für den SC Freiburg nach einem sehr langen Abend in Leipzig aus. Der Champions-League-Teilnehmer hatte das Geschehen in der ersten halben Stunde komplett im Griff, ließ den SCF laufen und führte verdient mit 1:0. "Dass sie viel Ballbesitz haben und die Kugel laufen lassen, war klar", wusste Vincenzo Grifo am DAZN-Mikrofon. Weil RB dann aber selbst einen Gang zurückschaltete, durfte plötzlich auch Freiburg am Sonntagabendspiel teilnehmen - und durch Merlin Röhls erstes Bundesliga-Tor ausgleichen.

Es war kein gewöhnlicher Treffer des 21-Jährigen, der vor seinem eiskalten Abschluss ins rechte Eck über das halbe Feld gelaufen war. "Wir laufen eigentlich in einen Gegenkonter, Matze (Ginter, Anm. d. Red) gewinnt den Ball überragend mit der Grätsche. Ich habe den Raum vor mir gesehen, der Gegner hat nach außen geschaut und eher meine Mitspieler aufgenommen. An Klostermann bin ich noch glücklich vorbeigekommen, dann war es ein guter Abschluss", beschrieb Röhl seinen Treffer zum 1:1-Pausenstand.

Grifos Lob für Röhl

"Überragend gemacht", lobte Grifo seinen Offensivpartner, der Freiburg wieder an sich glauben ließ. "Da haben wir gemerkt, dass heute was machbar ist", so der Kapitän der Breisgauer weiter. Nach Wiederanpfiff war in der Tat alles offen, Leipzig war längst nicht mehr so dominant und Freiburg kam immer häufiger in die Hälfte der Sachsen. "Wir haben den ein oder anderen Konter nicht sauber ausgespielt", kritisierte Röhl - und anschließend ging dem SCF ein wenig die Kräfte aus.

Erst am Donnerstag hatte Freiburg in der Europa League noch gegen Backa Topola gespielt, die schwerer werdenden Beine waren in der Schlussphase anzumerken. Auch Grifo, dem in Minute 77 ein folgenschwerer Fehltritt gegen Christoph Baumgartner im eigenen Strafraum unterlief. "Ich treffe ihn an seinem Standbein, er knickt um, das sieht natürlich doof aus. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich an den Ball komme und wollte die äußere Linie zu machen. Den kann man sicherlich geben", analysierte der Pforzheimer sein Foul, das zum Elfmeter und damit zum 2:1 für Leipzig führte.

Elfmeter war "der Knackpunkt"

Laut Grifo war diese Szene "der Knackpunkt". Leipzig stellte eine Minute später per Doppelschlag auf 3:1, die Partie war damit entschieden. "Wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht, dann passiert so eine Szene. Das tut mir total leid", ärgerte sich Grifo über sich selbst.

Durch das 1:3 blieb Freiburg in der Tabelle auf der Stelle stehen, auf Rang acht verbringt der SCF die Länderspielpause. Nach dieser stehen für die Breisgauer - neben den Spielen gegen Piräus und West Ham - ausschließlich Duelle mit Teams aus der unteren Tabellenhälfte an.