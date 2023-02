"Tut mir leid, was ich getan habe": Lacroix entschuldigt sich für Tunnel-Ausraster

Am Sonntag brannten bei Maxence Lacroix die Sicherungen durch. Inzwischen hat sich der Wolfsburger Innenverteidiger via Instagram entschuldigt.

Als Trainer Niko Kovac den Abwehrmann nach gerade einmal einer halben Stunde beim Stand vom 0:3 gegen den FC Bayern (2:4) vom Feld holte, war der Franzose außer sich. Vor Wut, vor Enttäuschung. Der 22-Jährige verzichtete auf den obligatorischen Handschlag mit seinem Coach, stapfte wütend in Richtung Spielertunnel, schlug darin gegen die Wand und ließ sich auch von Zeugwart Ari Mohammad nicht bremsen. Erst der hinterhergeeilte Teamkollege Josuha Guilavogui konnte seinen Landsmann beruhigen. Der sich nun öffentlich entschuldigt hat.

"Es tut mir leid, was ich getan habe", schreibt Lacroix bei Instagram, "ich habe mich gegenüber der Mannschaft und dem Klub unangemessen verhalten. Als Profi, der seinen Beruf und seinen Verein liebt, muss ich auf und neben dem Platz eine einwandfreie Haltung zeigen. Ich entschuldige mich noch einmal bei allen, die sich durch mein Verhalten beleidigt fühlen: Teamkollegen, Mitarbeiter, Unterstützer und VfL-Fans."

Ein besonderer Dank von Lacroix geht an seinen Freund und Mitspieler. "Ich möchte Josuha Guilavogui für alles danken, was er seit meiner Ankunft für mich getan hat." Lacroix verspricht: "Ich werde weiter hart arbeiten und mich auf die Saison konzentrieren, auf das nächste Spiel." Am Freitag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf Schalke.

KMD #160 - Patrick Wimmer Alles drin! Nicht nur im Meisterschaftskampf der Bundesliga, sondern auch in der neuen Folge kicker meets DAZN! Benni und Alex diskutieren sich die Köpfe heiß zur Causa Neuer, sprechen mit Wolfsburgs Patrick Wimmer über Bauernhöfe, Lionel Messi und das Wiener Stadtderby, beleuchten den aktuellen Konflikt zwischen Bundesliga-Trainern und Schiedsrichtern und lassen sich von kicker-Experte Michael Pfeifer den Breitenreiter-Rauswurf in Hoffenheim erklären! KMD #159 - Tom Bartels + Marco Hagemann 30.01.2023 KMD #158 - Christopher Trimmel Vol. II 26.01.2023 KMD #157 - Christopher Trimmel Vol. I 23.01.2023 KMD #156 - Daniel Siebert 16.01.2023 Spotify Deezer Apple Podcasts audio now weitere Podcasts

Bei Viererkette winkt Lacroix die Bank

Nach dem Frust von Lacroix folgt jedoch die schlechte Aussicht. Denn: Zu erwarten ist, dass Trainer Kovac nach dem Versuch, gegen die Bayern mit einer Dreierkette zum Erfolg zu kommen, zur lange erfolgreichen Formation mit Viererkette zurückkehrt. Was hieße: Einer der drei Innenverteidiger - Lacroix, Sebastiaan Bornauw oder Micky van de Ven - muss auf die Bank.

Dass es den Franzosen wie bei seiner Auswechslung am Sonntag erwischen wird, liegt auf der Hand. Denn schon die Auswechslung von Lacroix begründete der Trainer so: "Ich habe mich für Maxence entschieden, weil Seb im Verbund mit Micky in den zehn Spielen, die wir ungeschlagen waren, das Tandem gebildet hat." Immerhin hatte Kovac Verständnis für den Wutausbruch seines Verteidigers. "Ich habe ihn in der Halbzeit umarmt und gesagt: Es tut mir leid, es hat nichts mit deiner Leistung oder mit etwas Persönlichem zu tun." Und auch Lacroix sagte nun: Sorry!