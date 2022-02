"Tut für die Seele gut": Würzburgs Durststrecke endet nach zwölf Spielen

Mit dem 3:1 beim TSV Havelse haben die Würzburger Kickers eine zwölf Spiele währende Durststrecke beendet. Der erste Sieg seit Ende Oktober lässt den FWK frischen Mut schöpfen. Geht doch noch etwas im Abstiegskampf?

Als die Würzburger Kickers vor einer Woche gegen den MSV Duisburg 1:2 verloren hatten, schien die Entscheidung gefallen. Auch der zweite Trainerwechsel der Saison war erst einmal verpufft, die Leistung dürftig, der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz von sechs auf acht Punkte angewachsen. Was sollte da jetzt noch Hoffnung machen?

Nur wenige Tage später stellt sich die Situation etwas anders da - wenn auch nicht grundlegend. Durch den Sieg gegen Havelse sind es wieder sechs Zähler, die Würzburg vom rettenden Ufer trennen, wichtiger scheint aber, dass nun auch atmosphärisch Besserung in Sicht ist.

Der Sieg war nur ein kleiner Schritt in die Richtung, in die wir gehen wollen. Ralf Santelli

"Der Sieg tut für die Seele gut", sagte Trainer Ralf Santelli nach der Partie am Magenta-Mikrofon. Schon in der Vorsaison war der 53-Jährige auf den letzten Metern des Spieljahres eingesprungen, damals fuhr er in der HDI-Arena zu Hannover einen Sieg ein. Dieses Mal hieß der Gegner nicht 96, sondern TSV Havelse - der Effekt aber dürfte derselbe sein: Der Dreier sollte den Kickers etwas Auftrieb geben.

Santelli betonte aber: "Der Sieg war nur ein kleiner Schritt in die Richtung, in die wir gehen wollen." Der Rückstand ist schließlich nach wie vor beträchtlich - und die nächste Aufgabe hat es in sich. Am Samstag kommt Tabellenführer Magdeburg an den Würzburger Dallenberg. Aber: Das Hinspiel haben die Kickers 2:1 gewonnen. Es war einer von bislang nur drei Saisonsiegen - bis zu diesem Sonntag am Maschsee zu Hannover.